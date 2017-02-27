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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52655266526752685269>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 285
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
14%
39
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:14

  jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).

Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"

Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659948/

думаю, наступний транш МВФ буде за умови відкриття енергоринку та ліквідація схематозу і в цій сфері
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:16

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:
  Yuri_61 написав:кто даст внятную инфу: на 2020 год Минфин на сколько лярдов гривны запланировал продать ОВДП?
(на сайте Минфина сделали подленько: разместили календарь и надо открыть каждый (каждый, Карл!) день с размещением ОВДП и выписывать десятки цифр!
Это же изуверство!

Чётко дайте, пож-ста, ответ на 6 лярдов зелени или на 10 лярдов или на три?
На сколько?!!!

160 ярд грн


так это э 6 лярдов зелени па27 !!!
+ 3 лярда от МВФ
+ хотя бы 6 лярдов от заробитчан

А отдать надо сколько лярдов (МВФу и прочим?)

не важно,
головне щоб не обдефолтитися,
дадуть рівно стільки, щоб перекредитуватися та ще трошки на підтримку штанів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:17

  flyman написав:
  jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).

Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"

Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659948/

думаю, наступний транш МВФ буде за умови відкриття енергоринку та ліквідація схематозу і в цій сфері

Можно уже и не давать.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Таки добре потрусят долларовых матрасников в начале мая.Если гривневые доходы упали или пересохли,НДС не возмещают,выплаты задерживают, то сдавайте-будьте любезны валюту ,граждане по 26,5...Ай да маладца!
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:57

  escobar написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:ПДВ зажали, вот и курс припадает.
по просьбе нерезов, продающих ОВГЗ?

Просто с доходами бюджета повна срака.
Мало того что дефицит намалевали под 8% ВВП, да и тот НИКТО не хочет финансировать. Кроме гос банков под нарисованный из воздуха рефинанс.

То,что есть на самом деле.Я не знаю,будет ли дефолт по внешним обязательствам,но по внутренним он имеет место быть уже несколько месяцев.Власти будут печатать под репо и вот какая штука-даже в условиях некритичного спроса на валюту в этой стране напечатают много денежных знаков именно для покрытия дефицита бюджета.Связать их сразу не получится,поскольку сначала они пройдут через бюджетные траты,а это вызовет именно то,что мы наблюдали и раньше даже при других ситуациях:быстрый выход курса на новые уровни,с откатами,новыми загонами и успокоением на некотором временном уровне-пристанище,примерно на несколько лет.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:58

  juristkostya написав:
  freeze написав:Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.
Об этом говорится в письме Родена, содержание которого стало известно "Европейской правде".
Поводом для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении". Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.
"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - ЕП)", - пояснил руководитель миссии Фонда.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7109322/

Напомнило эпизод в сериале Слуга народа.
Встреча с делегацией МВФ.
- Поздравляем вас с выполнением всех наших условий.
- Голобородько, расплываясь в улыбке - Да, мы очень старались
- Теперь перейдем к дополнительным условиям.
- Голобородько - Шта ?

как там у С.Демуры..."хохлы попали, теперь из них будут делать людей"

Если это возможно.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:59

  heineken написав:Таки добре потрусят долларовых матрасников в начале мая.Если гривневые доходы упали или пересохли,НДС не возмещают,выплаты задерживают, то сдавайте-будьте любезны валюту ,граждане по 26,5...Ай да маладца!


Матрасники зазвичай не настільки бідні, щоб міняти гроші за кожного шухера :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:05

  heineken написав:Таки добре потрусят долларовых матрасников в начале мая.Если гривневые доходы упали или пересохли,НДС не возмещают,выплаты задерживают, то сдавайте-будьте любезны валюту ,граждане по 26,5...Ай да маладца!

Жаба задавит, будут отказывать себе во всем, но бакс не сдадут) Загонялы же им сейчас нарассказывают, что это временно и скоро снова взлетиииим!))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:10

Я вот щас баксоматрасник и ну блин ни в чем себе,чего уж там такого,не отказываю.Рухнет гривна и недвига-стану большим гривнепатриотом и лендлордом.Никаких моральных принципов,нда...
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там межбанк?
Captain Obvious
 
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