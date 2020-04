Додано: Сер 29 кві, 2020 14:33

Yuri_61 написав: в мае выплаты МВФ?

и когда ещё?

что то инфу ныкают

что по ОВДП, что по выплатам







за даними hromadske, пік виплати за державним боргом України припадає на травень, липень та вересень 2020 року. Зокрема, у травні Україна має погасити 1 мільярд доларів під гарантії США, у липні — 600 мільйонів євро від ЄС, а у вересні — 1,4 мільярда доларів за єврооблігаціями.



Головне – у запропонованій редакції головного кошторису країни передбачаються нові запозичення в розмірі 642,66 млрд грн (+277,5 млрд грн), а також погашення – 346,0 млрд грн (+63,9 млрд грн), та обслуговування державного боргу – 144,8 млрд грн (+3,3 млрд грн). Таким чином, сума запозичень в 642,66 млрд грн складе 65,9% від усіх доходів держбюджету-2020 (в розмірі 975,8 млрд грн). При цьому всього в 2020 році на погашення і обслуговування передбачено 490,8 млрд грн, що становить 35,5% від усіх видатків держбюджету-2020 в розмірі 1266,4 млрд грн. в мае выплаты МВФ?и когда ещё?что то инфу ныкаютчто по ОВДП, что по выплатам

