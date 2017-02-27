в мае выплаты МВФ? и когда ещё? что то инфу ныкают что по ОВДП, что по выплатам
за даними hromadske, пік виплати за державним боргом України припадає на травень, липень та вересень 2020 року. Зокрема, у травні Україна має погасити 1 мільярд доларів під гарантії США, у липні — 600 мільйонів євро від ЄС, а у вересні — 1,4 мільярда доларів за єврооблігаціями.
Головне – у запропонованій редакції головного кошторису країни передбачаються нові запозичення в розмірі 642,66 млрд грн (+277,5 млрд грн), а також погашення – 346,0 млрд грн (+63,9 млрд грн), та обслуговування державного боргу – 144,8 млрд грн (+3,3 млрд грн). Таким чином, сума запозичень в 642,66 млрд грн складе 65,9% від усіх доходів держбюджету-2020 (в розмірі 975,8 млрд грн). При цьому всього в 2020 році на погашення і обслуговування передбачено 490,8 млрд грн, що становить 35,5% від усіх видатків держбюджету-2020 в розмірі 1266,4 млрд грн.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 29 кві, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.
"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).
Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"
Дуже цікаво було б почути думку пана Орест з цього приводу
Я вже не раз тут висловлював свою думку про РЛА і його "бізнесімперію". Додати не маю що. Наголошу в останнє, тут гілка "валютний ринок" і я тут пишу про чинники, які впливають на КУРС і КУРС, яким я його бачу. Я не обговорюю і не оцінюю дії уряду і майбутні наслідки для незначної маси мало забезпечених чи не влаштованих ОФІЦІЙНО на роботу карантинних і антипандемічних заходів. Тут не місце для таких розмов. А курс, станом на сьогодні, не 28 не 30 і не 56, а повільно опускається під 27. Про що я попереджав ще в середині березня. На разі я й не маю що додати до вже написаного про КУРС. Тому відкланяюся на якийсь час у паньства. А ви вже обговорюйте, що хочете, як хочете і коли хочете...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Yuri_61 написав:в мае выплаты МВФ? и когда ещё? что то инфу ныкают что по ОВДП, что по выплатам
за даними hromadske, пік виплати за державним боргом України припадає на травень, липень та вересень 2020 року. Зокрема, у травні Україна має погасити 1 мільярд доларів під гарантії США, у липні — 600 мільйонів євро від ЄС, а у вересні — 1,4 мільярда доларів за єврооблігаціями.
Головне – у запропонованій редакції головного кошторису країни передбачаються нові запозичення в розмірі 642,66 млрд грн (+277,5 млрд грн), а також погашення – 346,0 млрд грн (+63,9 млрд грн), та обслуговування державного боргу – 144,8 млрд грн (+3,3 млрд грн). Таким чином, сума запозичень в 642,66 млрд грн складе 65,9% від усіх доходів держбюджету-2020 (в розмірі 975,8 млрд грн). При цьому всього в 2020 році на погашення і обслуговування передбачено 490,8 млрд грн, що становить 35,5% від усіх видатків держбюджету-2020 в розмірі 1266,4 млрд грн.
але зміг, якщо захотів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Гуру, ответьте, так покупать бакс сейчас или подождать? Но в МАе выплаты долга МВФу 1 лярд $ и курс взлетит? а осенью последствия рецессии мироваой экономики дадут знать а там... мир уже никогда не будет прежним