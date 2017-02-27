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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5266526752685269>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 285
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
14%
39
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в мае выплаты МВФ?
и когда ещё?
что то инфу ныкают
что по ОВДП, что по выплатам



за даними hromadske, пік виплати за державним боргом України припадає на травень, липень та вересень 2020 року. Зокрема, у травні Україна має погасити 1 мільярд доларів під гарантії США, у липні — 600 мільйонів євро від ЄС, а у вересні — 1,4 мільярда доларів за єврооблігаціями.

Головне – у запропонованій редакції головного кошторису країни передбачаються нові запозичення в розмірі 642,66 млрд грн (+277,5 млрд грн), а також погашення – 346,0 млрд грн (+63,9 млрд грн), та обслуговування державного боргу – 144,8 млрд грн (+3,3 млрд грн). Таким чином, сума запозичень в 642,66 млрд грн складе 65,9% від усіх доходів держбюджету-2020 (в розмірі 975,8 млрд грн). При цьому всього в 2020 році на погашення і обслуговування передбачено 490,8 млрд грн, що становить 35,5% від усіх видатків держбюджету-2020 в розмірі 1266,4 млрд грн.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 29 кві, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,9850 -0,0325 -0,12%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:29

  Yuri_61 написав:в мае выплаты МВФ?
и когда ещё?
что то инфу ныкают
что по ОВДП, что по выплатам


https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:33

  heineken написав:
  jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).

Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"

Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659948/

Дуже цікаво було б почути думку пана Орест з цього приводу

Я вже не раз тут висловлював свою думку про РЛА і його "бізнесімперію". Додати не маю що.
Наголошу в останнє, тут гілка "валютний ринок" і я тут пишу про чинники, які впливають на КУРС і КУРС, яким я його бачу. Я не обговорюю і не оцінюю дії уряду і майбутні наслідки для незначної маси мало забезпечених чи не влаштованих ОФІЦІЙНО на роботу карантинних і антипандемічних заходів. Тут не місце для таких розмов.
А курс, станом на сьогодні, не 28 не 30 і не 56, а повільно опускається під 27. Про що я попереджав ще в середині березня.
На разі я й не маю що додати до вже написаного про КУРС. Тому відкланяюся на якийсь час у паньства. А ви вже обговорюйте, що хочете, як хочете і коли хочете...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:33

  Yuri_61 написав:в мае выплаты МВФ?
и когда ещё?
что то инфу ныкают
что по ОВДП, что по выплатам



за даними hromadske, пік виплати за державним боргом України припадає на травень, липень та вересень 2020 року. Зокрема, у травні Україна має погасити 1 мільярд доларів під гарантії США, у липні — 600 мільйонів євро від ЄС, а у вересні — 1,4 мільярда доларів за єврооблігаціями.

Головне – у запропонованій редакції головного кошторису країни передбачаються нові запозичення в розмірі 642,66 млрд грн (+277,5 млрд грн), а також погашення – 346,0 млрд грн (+63,9 млрд грн), та обслуговування державного боргу – 144,8 млрд грн (+3,3 млрд грн). Таким чином, сума запозичень в 642,66 млрд грн складе 65,9% від усіх доходів держбюджету-2020 (в розмірі 975,8 млрд грн). При цьому всього в 2020 році на погашення і обслуговування передбачено 490,8 млрд грн, що становить 35,5% від усіх видатків держбюджету-2020 в розмірі 1266,4 млрд грн.

але зміг, якщо захотів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гуру, ответьте, так покупать бакс сейчас или подождать?
Но в МАе выплаты долга МВФу 1 лярд $ и курс взлетит?
а осенью последствия рецессии мироваой экономики дадут знать
а там... мир уже никогда не будет прежним
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:44

  flyman написав:але зміг, якщо захотів


на Вашу думку, варот зарараз скуповувати доляри?
бо нычого чекати далі покращення, рецессія еконміки нікуди не дінеться
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:47

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:але зміг, якщо захотів


на Вашу думку, варот зарараз скуповувати доляри?
бо нычого чекати далі покращення, рецессія еконміки нікуди не дінеться

має бути стратегія,
я ж не знаю яка у вас,
для чого вони вам?

Тримати як збереження, то ліпше 40% у доларі 20% у злотому/євро 40% у грн.

Я ж не знаю, яка у вас структура активів.

А купити сьогодні, щоб через пару тижнів продати, то я не вважаю, що ради таких спекуляцій тре зношувати кеди
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Правильная структура активов - честный труд, пока можешь работать честно. А этот валютный рынок, вместе со всеми валютами, никому не нужен, кроме тех, кто не привык честно работать.
tfkzpm2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:52

Сегодня МАУ заявила, что Госавиаслужба запретила вылет рейса с нашими заробитчанами в Лондон.

Под вопросом и чартеры со сборщиками ягод в Финляндию, которые должны запланированы на май.

"Ждут отката за чартеры". Почему украинские власти не выпускают заробитчан на сезонные работы в Европу
https://strana.ua/news/264184-pochemu-zapretili-chartery-s-zarobitchanami-na-sezonnye-raboty-v-evropu-i-vozobnovjat-li-rejsy.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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