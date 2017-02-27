jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.
"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).
Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"
Дуже цікаво було б почути думку пана Орест з цього приводу
Я вже не раз тут висловлював свою думку про РЛА і його "бізнесімперію". Додати не маю що. Наголошу в останнє, тут гілка "валютний ринок" і я тут пишу про чинники, які впливають на КУРС і КУРС, яким я його бачу. Я не обговорюю і не оцінюю дії уряду і майбутні наслідки для незначної маси мало забезпечених чи не влаштованих ОФІЦІЙНО на роботу карантинних і антипандемічних заходів. Тут не місце для таких розмов. А курс, станом на сьогодні, не 28 не 30 і не 56, а повільно опускається під 27. Про що я попереджав ще в середині березня. На разі я й не маю що додати до вже написаного про КУРС. Тому відкланяюся на якийсь час у паньства. А ви вже обговорюйте, що хочете, як хочете і коли хочете...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Yuri_61 написав:в мае выплаты МВФ? и когда ещё? что то инфу ныкают что по ОВДП, что по выплатам
за даними hromadske, пік виплати за державним боргом України припадає на травень, липень та вересень 2020 року. Зокрема, у травні Україна має погасити 1 мільярд доларів під гарантії США, у липні — 600 мільйонів євро від ЄС, а у вересні — 1,4 мільярда доларів за єврооблігаціями.
Головне – у запропонованій редакції головного кошторису країни передбачаються нові запозичення в розмірі 642,66 млрд грн (+277,5 млрд грн), а також погашення – 346,0 млрд грн (+63,9 млрд грн), та обслуговування державного боргу – 144,8 млрд грн (+3,3 млрд грн). Таким чином, сума запозичень в 642,66 млрд грн складе 65,9% від усіх доходів держбюджету-2020 (в розмірі 975,8 млрд грн). При цьому всього в 2020 році на погашення і обслуговування передбачено 490,8 млрд грн, що становить 35,5% від усіх видатків держбюджету-2020 в розмірі 1266,4 млрд грн.
але зміг, якщо захотів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Гуру, ответьте, так покупать бакс сейчас или подождать? Но в МАе выплаты долга МВФу 1 лярд $ и курс взлетит? а осенью последствия рецессии мироваой экономики дадут знать а там... мир уже никогда не будет прежним
Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) украинским компаниям будет разблокировано в среду, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Есть вопрос некоторой задержки с возмещением (НДС), но все эти вопросы сегодня будут решены", - сказал он в ходе онлайн-заседания комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду.
Задержку с возмещением указанного налога министр пояснил возникшими "вопросами к реестрам, которые были поданы в казначейство".
"Сегодня все эти вопросы будут решены. Думаю, возмещение НДС будет разблокировано", - сказал Марченко.
Ранее ряд компаний-экспортеров заявили, что Государственная казначейская служба Украины вновь задерживает своевременное бюджетное возмещение НДС компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3192330
Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины (осуществляет транзит российского газа в Европу с 1 января 2020 года) Сергей Макогон предложил «Газпрому» арендовать часть мощностей украинских подземных газохранилищ (ПХГ) для закачки излишков газа. «Я думаю, в этом году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности [украинских подземных газовых хранилищ]. «Газпром» тоже может хранить газ в украинских ПХГ», — сказал он в интервью РБК.
Согласно новому контракту, заключенному в конце 2019 года, российская компания должна поставить в Европу через территорию Украины 65 млрд куб. м газа в 2020 году, или 178 млн куб. м в сутки. Стороны договорились, что, если даже транзит будет меньше, «Газпром» все равно должен оплачивать эти минимальные мощности для прокачки газа (принцип «качай или плати»). «Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту — из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется», — указывает Макогон. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использования всей оплаченной мощности для ввоза газа на Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение, добавил он.