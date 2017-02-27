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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52665267526852695270>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 285
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
14%
39
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:29

  Yuri_61 написав:в мае выплаты МВФ?
и когда ещё?
что то инфу ныкают
что по ОВДП, что по выплатам


https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:33

  heineken написав:
  jump написав:В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).

Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"

Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659948/

Дуже цікаво було б почути думку пана Орест з цього приводу

Я вже не раз тут висловлював свою думку про РЛА і його "бізнесімперію". Додати не маю що.
Наголошу в останнє, тут гілка "валютний ринок" і я тут пишу про чинники, які впливають на КУРС і КУРС, яким я його бачу. Я не обговорюю і не оцінюю дії уряду і майбутні наслідки для незначної маси мало забезпечених чи не влаштованих ОФІЦІЙНО на роботу карантинних і антипандемічних заходів. Тут не місце для таких розмов.
А курс, станом на сьогодні, не 28 не 30 і не 56, а повільно опускається під 27. Про що я попереджав ще в середині березня.
На разі я й не маю що додати до вже написаного про КУРС. Тому відкланяюся на якийсь час у паньства. А ви вже обговорюйте, що хочете, як хочете і коли хочете...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:33

  Yuri_61 написав:в мае выплаты МВФ?
и когда ещё?
что то инфу ныкают
что по ОВДП, что по выплатам



за даними hromadske, пік виплати за державним боргом України припадає на травень, липень та вересень 2020 року. Зокрема, у травні Україна має погасити 1 мільярд доларів під гарантії США, у липні — 600 мільйонів євро від ЄС, а у вересні — 1,4 мільярда доларів за єврооблігаціями.

Головне – у запропонованій редакції головного кошторису країни передбачаються нові запозичення в розмірі 642,66 млрд грн (+277,5 млрд грн), а також погашення – 346,0 млрд грн (+63,9 млрд грн), та обслуговування державного боргу – 144,8 млрд грн (+3,3 млрд грн). Таким чином, сума запозичень в 642,66 млрд грн складе 65,9% від усіх доходів держбюджету-2020 (в розмірі 975,8 млрд грн). При цьому всього в 2020 році на погашення і обслуговування передбачено 490,8 млрд грн, що становить 35,5% від усіх видатків держбюджету-2020 в розмірі 1266,4 млрд грн.

але зміг, якщо захотів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гуру, ответьте, так покупать бакс сейчас или подождать?
Но в МАе выплаты долга МВФу 1 лярд $ и курс взлетит?
а осенью последствия рецессии мироваой экономики дадут знать
а там... мир уже никогда не будет прежним
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:44

  flyman написав:але зміг, якщо захотів


на Вашу думку, варот зарараз скуповувати доляри?
бо нычого чекати далі покращення, рецессія еконміки нікуди не дінеться
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:47

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:але зміг, якщо захотів


на Вашу думку, варот зарараз скуповувати доляри?
бо нычого чекати далі покращення, рецессія еконміки нікуди не дінеться

має бути стратегія,
я ж не знаю яка у вас,
для чого вони вам?

Тримати як збереження, то ліпше 40% у доларі 20% у злотому/євро 40% у грн.

Я ж не знаю, яка у вас структура активів.

А купити сьогодні, щоб через пару тижнів продати, то я не вважаю, що ради таких спекуляцій тре зношувати кеди
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:52

Сегодня МАУ заявила, что Госавиаслужба запретила вылет рейса с нашими заробитчанами в Лондон.

Под вопросом и чартеры со сборщиками ягод в Финляндию, которые должны запланированы на май.

"Ждут отката за чартеры". Почему украинские власти не выпускают заробитчан на сезонные работы в Европу
https://strana.ua/news/264184-pochemu-zapretili-chartery-s-zarobitchanami-na-sezonnye-raboty-v-evropu-i-vozobnovjat-li-rejsy.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:59

Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) украинским компаниям будет разблокировано в среду, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть вопрос некоторой задержки с возмещением (НДС), но все эти вопросы сегодня будут решены", - сказал он в ходе онлайн-заседания комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду.

Задержку с возмещением указанного налога министр пояснил возникшими "вопросами к реестрам, которые были поданы в казначейство".

"Сегодня все эти вопросы будут решены. Думаю, возмещение НДС будет разблокировано", - сказал Марченко.

Ранее ряд компаний-экспортеров заявили, что Государственная казначейская служба Украины вновь задерживает своевременное бюджетное возмещение НДС компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3192330
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:01

  tfkzpm2 написав:Правильная структура активов - честный труд, пока можешь работать честно. А этот валютный рынок, вместе со всеми валютами, никому не нужен, кроме тех, кто не привык честно работать.


а недвижимость/авто/землю покупают за гривну? или все-таки за валюту?
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:06

Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины (осуществляет транзит российского газа в Европу с 1 января 2020 года) Сергей Макогон предложил «Газпрому» арендовать часть мощностей украинских подземных газохранилищ (ПХГ) для закачки излишков газа. «Я думаю, в этом году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности [украинских подземных газовых хранилищ]. «Газпром» тоже может хранить газ в украинских ПХГ», — сказал он в интервью РБК.

Согласно новому контракту, заключенному в конце 2019 года, российская компания должна поставить в Европу через территорию Украины 65 млрд куб. м газа в 2020 году, или 178 млн куб. м в сутки. Стороны договорились, что, если даже транзит будет меньше, «Газпром» все равно должен оплачивать эти минимальные мощности для прокачки газа (принцип «качай или плати»). «Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту — из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется», — указывает Макогон. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использования всей оплаченной мощности для ввоза газа на Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение, добавил он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/29/04/2020/ ... =from_main
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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