Додано: Сер 29 кві, 2020 14:33

heineken написав: jump написав: В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.



"Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).



Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"



Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659948/ В.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках."Державі такі рішення коштують мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом. Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП).Схема двоходова: Енергоатом рятує ДТЕК, а держава вже рятує Енергоатом. Таким чином ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держав, але уникає долі Приватбанку, тобто націоналізацію"Повідомляється, що зупинка двох атомних блоків запланована на 10 травня.

Дуже цікаво було б почути думку пана Орест з цього приводу Дуже цікаво було б почути думку пана Орест з цього приводу

Я вже не раз тут висловлював свою думку про РЛА і його "бізнесімперію". Додати не маю що.Наголошу в останнє, тут гілка "валютний ринок" і я тут пишу про чинники, які впливають на КУРС і КУРС, яким я його бачу. Я не обговорюю і не оцінюю дії уряду і майбутні наслідки для незначної маси мало забезпечених чи не влаштованих ОФІЦІЙНО на роботу карантинних і антипандемічних заходів. Тут не місце для таких розмов.А курс, станом на сьогодні, не 28 не 30 і не 56, а повільно опускається під 27. Про що я попереджав ще в середині березня.На разі я й не маю що додати до вже написаного про КУРС. Тому відкланяюся на якийсь час у паньства. А ви вже обговорюйте, що хочете, як хочете і коли хочете...