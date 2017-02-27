heineken написав:Таки добре потрусят долларовых матрасников в начале мая.Если гривневые доходы упали или пересохли,НДС не возмещают,выплаты задерживают, то сдавайте-будьте любезны валюту ,граждане по 26,5...Ай да маладца!
Праздник вытруски пересичных был в календарях всех правительств, только с разным шиком праздновался. Теперь еще добавили сюда фермеров, которых загонят в долги, заодно поделят как нужно землю. А для экономии пересичный перестал платить по счетам, лучше пожрать, нежели 300 грн на ЖЕК выкинуть.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 29 кві, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Как сообщают анонимные информированные источники, Марченко решил перейти к остановке автоматической компенсации ПДВ и переходу в ручной режим. Теперь да здравствуют старые добрые схемы с откатами за своевременную компенсацию ПДВ !!!!
И по совершенно случайному совпадению сегодня на Кабмине назначили нового главу ДФС времен Януковича. Профффесионалы !!
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 29 кві, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Как сообщают анонимные информированные источники, Марченко решил перейти к остановке автоматической компенсации ПДВ и переходу в ручной режим. Теперь да здравствуют старые добрые схемы с откатами за своевременную компенсацию ПДВ !!!!
И по совершенно случайному совпадению сегодня на Кабмине назначили нового главу ДФС времен Януковича. Профффесионалы !!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................29.04.2020..............30.04.2020 дата розрахунку................28.04.2020..............29.04.2020 Євро...................................29,4274....................29,2424 Долар США........................27,0485....................26,9714 После полудня курс практически не изменился. Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сделали шаг вниз на копейку и приостановились. Незадолго до 11, когда стали появляться серьезные игроки, начали движение вниз. За 40 минут опустились на 3 копейки, после чего, по всей видимости, движение было остановлено регулятором. По крайней мере, условия для плановой покупки были, а если курс пойдет дальнше вниз, это может стать поводом и для интервенции. После этого рынок уравновесился и до 12 движений больше не было. После 12 опустились еще на копейку, после чего наступило традиционное обеденное затишье. После обеда очень плавно приподнялись на копейку и снова стабилизировались. Официальный курс встретили котировками 26.9600 - 26.9900. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Сегодня гривна укрепилась как к доллару, индекс которого незначительно снизился, так и к евро.
Этот день в истории: 2019 - 26.4927 (-12) +48 2018 - 26.1956 (-4) +78
ruvex написав:Не понимаю, почему бы за 6К не поработать на любимую страну...
Брутто!!!
16 ярдов переводов от заробитчан в прошлом году это слишком много,решили переполовинить,попутно напечатать ведро бумаги,главное не забывать останавливать атомные энергоблоки с себестоимостью э\э по 35-60 копеек,а платить 6 грн Ахметову за солнечную и всё будет зашибись,идём на 25 короче,всё по зелёному плану,ну и дефолт пора замутить,попробовать что это за "мёд". Вот такая она родина,если ты её не любишь,то она полюбит тебя
А налик Киева ужался,примерно 27.10 на 27.13. Товарищ Эхо,выходите,ваш выход,вас очень не хватает!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.