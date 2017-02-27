Додано: Сер 29 кві, 2020 15:56

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................29.04.2020..............30.04.2020

дата розрахунку................28.04.2020..............29.04.2020

Євро...................................29,4274....................29,2424

Долар США........................27,0485....................26,9714

После полудня курс практически не изменился.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сделали шаг вниз на копейку и приостановились. Незадолго до 11, когда стали появляться серьезные игроки, начали движение вниз. За 40 минут опустились на 3 копейки, после чего, по всей видимости, движение было остановлено регулятором. По крайней мере, условия для плановой покупки были, а если курс пойдет дальнше вниз, это может стать поводом и для интервенции. После этого рынок уравновесился и до 12 движений больше не было.

После 12 опустились еще на копейку, после чего наступило традиционное обеденное затишье. После обеда очень плавно приподнялись на копейку и снова стабилизировались.

Официальный курс встретили котировками 26.9600 - 26.9900. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Сегодня гривна укрепилась как к доллару, индекс которого незначительно снизился, так и к евро.



Этот день в истории:

2019 - 26.4927 (-12) +48

2018 - 26.1956 (-4) +78



2017 - 26.5609 (+1)

2016 - 25.2009 (+2)