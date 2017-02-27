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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5267526852695270>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 285
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
14%
39
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:16

  heineken написав:Таки добре потрусят долларовых матрасников в начале мая.Если гривневые доходы упали или пересохли,НДС не возмещают,выплаты задерживают, то сдавайте-будьте любезны валюту ,граждане по 26,5...Ай да маладца!

Праздник вытруски пересичных был в календарях всех правительств, только с разным шиком праздновался. Теперь еще добавили сюда фермеров, которых загонят в долги, заодно поделят как нужно землю.
А для экономии пересичный перестал платить по счетам, лучше пожрать, нежели 300 грн на ЖЕК выкинуть.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 29 кві, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То есть до среды вниз.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:18

Как сообщают анонимные информированные источники, Марченко решил перейти к остановке автоматической компенсации ПДВ и переходу в ручной режим. Теперь да здравствуют старые добрые схемы с откатами за своевременную компенсацию ПДВ !!!!

И по совершенно случайному совпадению сегодня на Кабмине назначили нового главу ДФС времен Януковича. Профффесионалы !!
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 29 кві, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:49

  zzzzzz написав:Как сообщают анонимные информированные источники, Марченко решил перейти к остановке автоматической компенсации ПДВ и переходу в ручной режим. Теперь да здравствуют старые добрые схемы с откатами за своевременную компенсацию ПДВ !!!!

И по совершенно случайному совпадению сегодня на Кабмине назначили нового главу ДФС времен Януковича. Профффесионалы !!

покращення
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................29.04.2020..............30.04.2020
дата розрахунку................28.04.2020..............29.04.2020
Євро...................................29,4274....................29,2424
Долар США........................27,0485....................26,9714
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сделали шаг вниз на копейку и приостановились. Незадолго до 11, когда стали появляться серьезные игроки, начали движение вниз. За 40 минут опустились на 3 копейки, после чего, по всей видимости, движение было остановлено регулятором. По крайней мере, условия для плановой покупки были, а если курс пойдет дальнше вниз, это может стать поводом и для интервенции. После этого рынок уравновесился и до 12 движений больше не было.
После 12 опустились еще на копейку, после чего наступило традиционное обеденное затишье. После обеда очень плавно приподнялись на копейку и снова стабилизировались.
Официальный курс встретили котировками 26.9600 - 26.9900. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня гривна укрепилась как к доллару, индекс которого незначительно снизился, так и к евро.

Этот день в истории:
2019 - 26.4927 (-12) +48
2018 - 26.1956 (-4) +78

2017 - 26.5609 (+1)
2016 - 25.2009 (+2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:56

ВВП США в 1-м квартале 2020-го снизился на 4,8% - рекордное падение с 2009-го года

https://www.cnbc.com/2020/04/29/us-gdp- ... ading.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так и купишь доляры. Хотел купить и не получается: карантин говорят, только клиентам банка то с карточки на карточку в онлайн
ещё за карточку валютную платить
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 29 кві, 2020 16:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:05

  Вкладчик1234 написав:Сегодня МАУ заявила, что Госавиаслужба запретила вылет рейса с нашими заробитчанами в Лондон.

Под вопросом и чартеры со сборщиками ягод в Финляндию, которые должны запланированы на май.

"Ждут отката за чартеры". Почему украинские власти не выпускают заробитчан на сезонные работы в Европу
https://strana.ua/news/264184-pochemu-zapretili-chartery-s-zarobitchanami-na-sezonnye-raboty-v-evropu-i-vozobnovjat-li-rejsy.html

Не понимаю, почему бы за 6К не поработать на любимую страну...
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:11

  Yuri_61 написав:ещё за карточку валютную платить

Это где такое? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:13

  ruvex написав:Не понимаю, почему бы за 6К не поработать на любимую страну...

Брутто!!!

16 ярдов переводов от заробитчан в прошлом году это слишком много,решили переполовинить,попутно напечатать ведро бумаги,главное не забывать останавливать атомные энергоблоки с себестоимостью э\э по 35-60 копеек,а платить 6 грн Ахметову за солнечную и всё будет зашибись,идём на 25 короче,всё по зелёному плану,ну и дефолт пора замутить,попробовать что это за "мёд".
Вот такая она родина,если ты её не любишь,то она полюбит тебя 8)

А налик Киева ужался,примерно 27.10 на 27.13.
Товарищ Эхо,выходите,ваш выход,вас очень не хватает!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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