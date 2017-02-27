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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5268526952705271>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 285
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
14%
39
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:13

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 29 кві, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:14

15-55:
Харьков 27.10 - 27.15 (утром 27.16 - 27.20),
диапазон цен наличного доллара: 27.10 - 27.15/27.17 (ПОВ, опт)

Сумы 27.00 - 27.15 (27.15 - 27.25)
Полтава 27.10 - 27.16/27.20 (27.15 - 27.25)

Утром курс наличного доллара в Харькове снижался и к полудню цены просели на 7-8 коп. до 27.05/27.07 - 27.12/27.15. Вскоре скорректировались до уровней 27.10 - 27.17, которые держатся и на текущий момент.

В Сумах прием американской валюты упал до 27.00. В Полтаве оптовый курс покупки снижался в течение дня до 27.05, затем приподнялся до 27.10
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:17

Крепитесь, запад нам поможет :lol:

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:главное не забывать останавливать атомные энергоблоки с себестоимостью э\э по 35-60 копеек,а платить 6 грн Ахметову за солнечную и всё будет зашибись,идём на 25 короче,всё по зелёному плану

Кто клована, ой президента, проплачивает, тот его и танцует.

Все честно.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:33

  Василь-Рівне написав:
  proftpd66 написав:Василь із Рівного все одно відкриє під 2% депозит в гривні
Вони в мене відкриті ще в 2016-му або тижневі, або 10-и денні, або ощадні, тобто забрати можу в любий момент. Покищо забирати не бачу сенсу. За 4-и роки курс беззбитковості з врахуванням капіталізації самі порахуєте ? :wink:

А навіщо було відкривати якісь депозити бізнесмену з 300 метровим офісом?! В мене й офіса такого немає і депозитів теж! Бізнесмен, який заробляє гроші 10 денними депозитами це якийсь позор!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:35

  Striker написав:
  Yuri_61 написав:ещё за карточку валютную платить

Это где такое? :lol:

аваль
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:02

Так и курс па8, или па5.05 вернётся вместе с "прафессианалами" и их методиками :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:16

  prodigy написав:
  Искатель написав:
  Patrick написав:За час с небольшим снизились на 5-6 коп.
Харьков 27.23 - 27.28, Сумы 27.20 - 27.30, Полтава 27.25 - 27.30.

Здравстуйте!
С недавнего времени с интересом читаю Вас и Ваши цифры. Скажите, а откуда Вы берете данные? Т.е. насколько они объективны/достоверны? Судя по всему, это цифры среднего/крупного опта, а такие вещи обычно в открытом доступе не публикуются :)
Ответ можно в личку.
Благодарю заранее.


опт и розница (по большинству областей Украины), по телефону можно договориться и сдать/купить любую сумму(курс по договоренности действителен в течении 1-1,5 часа)
https://obmenka24.kiev.ua/

Армяне. Ещё берутся за перевод денег по стране, но с очень странными условиям - ты называешь городтелефонФИО получателя, отдаёшь денги и можешь идти, не получая на руки ничего подтверждающего. Это из личного опыта возле Лыбедьской. Напряжно как-то.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:18

  Qwerty написав:
  Василь-Рівне написав:
  proftpd66 написав:Василь із Рівного все одно відкриє під 2% депозит в гривні
Вони в мене відкриті ще в 2016-му або тижневі, або 10-и денні, або ощадні, тобто забрати можу в любий момент. Покищо забирати не бачу сенсу. За 4-и роки курс беззбитковості з врахуванням капіталізації самі порахуєте ? :wink:

А навіщо було відкривати якісь депозити бізнесмену з 300 метровим офісом?! В мене й офіса такого немає і депозитів теж! Бізнесмен, який заробляє гроші 10 денними депозитами це якийсь позор!

Чим погано, колись в банку Форум такі були, кожні 10 днів % а, хоч, можеш забрати тіло депозита теж. І ліквідність активу, і стабільний кешфлоу. Але там значно більше, чим 2% було річних. Зараз за 2% ти більше на дорогу потратиш і часу. При обмеженні 200грн на банку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:30

  Василь-Рівне написав:
  proftpd66 написав:Василь із Рівного все одно відкриє під 2% депозит в гривні
Вони в мене відкриті ще в 2016-му або тижневі, або 10-и денні, або ощадні, тобто забрати можу в любий момент. Покищо забирати не бачу сенсу. За 4-и роки курс беззбитковості з врахуванням капіталізації самі порахуєте ? :wink:

за 1430 днів повинен був вийти гарний % профіту, але тут потрібно також враховувати вплив на здоров'я поганого сну :roll:
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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