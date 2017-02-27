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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:13
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 29 кві, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:14
15-55:
Харьков 27.10 - 27.15 (утром 27.16 - 27.20),
диапазон цен наличного доллара: 27.10 - 27.15/27.17 (ПОВ, опт)
Сумы 27.00 - 27.15 (27.15 - 27.25)
Полтава 27.10 - 27.16/27.20 (27.15 - 27.25)
Утром курс наличного доллара в Харькове снижался и к полудню цены просели на 7-8 коп. до 27.05/27.07 - 27.12/27.15. Вскоре скорректировались до уровней 27.10 - 27.17, которые держатся и на текущий момент.
В Сумах прием американской валюты упал до 27.00. В Полтаве оптовый курс покупки снижался в течение дня до 27.05, затем приподнялся до 27.10
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:17
Крепитесь, запад нам поможет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто клована, ой президента, проплачивает, тот его и танцует.
Все честно.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:33
А навіщо було відкривати якісь депозити бізнесмену з 300 метровим офісом?! В мене й офіса такого немає і депозитів теж! Бізнесмен, який заробляє гроші 10 денними депозитами це якийсь позор!
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:35
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:02
Так и курс па8, или па5.05 вернётся вместе с "прафессианалами" и их методиками
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:16
Армяне. Ещё берутся за перевод денег по стране, но с очень странными условиям - ты называешь городтелефонФИО получателя, отдаёшь денги и можешь идти, не получая на руки ничего подтверждающего. Это из личного опыта возле Лыбедьской. Напряжно как-то.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:18
Чим погано, колись в банку Форум такі були, кожні 10 днів % а, хоч, можеш забрати тіло депозита теж. І ліквідність активу, і стабільний кешфлоу. Але там значно більше, чим 2% було річних. Зараз за 2% ти більше на дорогу потратиш і часу. При обмеженні 200грн на банку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:30
за 1430 днів повинен був вийти гарний % профіту, але тут потрібно також враховувати вплив на здоров'я поганого сну
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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