Додано: Сер 29 кві, 2020 17:18

Qwerty написав: Василь-Рівне написав: proftpd66 написав: Василь із Рівного все одно відкриє під 2% депозит в гривні Василь із Рівного все одно відкриє під 2% депозит в гривні Вони в мене відкриті ще в 2016-му або тижневі, або 10-и денні, або ощадні, тобто забрати можу в любий момент. Покищо забирати не бачу сенсу. За 4-и роки курс беззбитковості з врахуванням капіталізації самі порахуєте ? Вони в мене відкриті ще в 2016-му або тижневі, або 10-и денні, або ощадні, тобто забрати можу в любий момент. Покищо забирати не бачу сенсу. За 4-и роки курс беззбитковості з врахуванням капіталізації самі порахуєте ?

А навіщо було відкривати якісь депозити бізнесмену з 300 метровим офісом?! В мене й офіса такого немає і депозитів теж! Бізнесмен, який заробляє гроші 10 денними депозитами це якийсь позор! А навіщо було відкривати якісь депозити бізнесмену з 300 метровим офісом?! В мене й офіса такого немає і депозитів теж! Бізнесмен, який заробляє гроші 10 денними депозитами це якийсь позор!

Чим погано, колись в банку Форум такі були, кожні 10 днів % а, хоч, можеш забрати тіло депозита теж. І ліквідність активу, і стабільний кешфлоу. Але там значно більше, чим 2% було річних. Зараз за 2% ти більше на дорогу потратиш і часу. При обмеженні 200грн на банку. Чим погано, колись в банку Форум такі були, кожні 10 днів % а, хоч, можеш забрати тіло депозита теж. І ліквідність активу, і стабільний кешфлоу. Але там значно більше, чим 2% було річних. Зараз за 2% ти більше на дорогу потратиш і часу. При обмеженні 200грн на банку.

