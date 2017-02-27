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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5268526952705271

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 285
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
14%
39
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:36

  Вкладчик1234 написав:Так и курс па8, или па5.05 вернётся вместе с "прафессианалами" и их методиками :)

Единственна загвоздка в том,что рога изобилия кредитов уже не может быть,а надо обслуживать старые.
МВФ настаивает на антикорупционных мероприятиях,короче надо его послать,задолбал он со своими придирками и кредитами под 2% годовых,надо своим пацанам наливать по 11% по евробондам,как делал Петро мальдивский.
Плюс в этом году рухнет процентов на 8 ВВП,короче печалька,тем более страна агрессор решает свои вопросы просто,банально печатают и валюту попробуй купить,вот и эти будут печатать,а валюту только членам турборежима,ну и до 2013-го работали активно фланги:дули и депозитную пирамиду и заливали межбанк как из брандспойта кредитной валютой.
Сейчас немножко иначе,плюс доить бюджет людям из вилл по 200 лямов евро хочется исправно и в полном об\ъёме,а толком работать уже некому,но решили проблему,стали не выпускать крипакив,короче дорожка интересная выбрана,сделали нас вместе.
Осталось только с курсом порешать,а пока пробили на МБ 27,красота.
п.с. а можно НДС вообще не возмещать,будет тогда 25 или 22?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:39

  zРадио написав:ВВП США в 1-м квартале 2020-го снизился на 4,8% - рекордное падение с 2009-го года

https://www.cnbc.com/2020/04/29/us-gdp- ... ading.html

раніше Трамп влаштовуючи торгові війни дуже переживаючи за торговий баланс США, так, отЪ, в минулому місяці імпорт знизився на 2.4%, а експорт обвалився на 6.7%, від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:53

  TylerTruman_ написав:від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)


Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%. Что будет у нас - ???, но я удивлюсь, если нарисуют обвал меньше, чем на 20%. Если судить по снижению потребления электроэнергии, то в период карантина просадка деловой активности - порядка 25-30%.

PS:
Fitch вслед за суверенным ухудшило прогнозы РДЭ 7 украинских банков до "стабильного", а ПУМБа – до "негативного"
https://interfax.com.ua/news/economic/658802.html
zРадио
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