Вкладчик1234 написав:Так и курс па8, или па5.05 вернётся вместе с "прафессианалами" и их методиками
Единственна загвоздка в том,что рога изобилия кредитов уже не может быть,а надо обслуживать старые. МВФ настаивает на антикорупционных мероприятиях,короче надо его послать,задолбал он со своими придирками и кредитами под 2% годовых,надо своим пацанам наливать по 11% по евробондам,как делал Петро мальдивский. Плюс в этом году рухнет процентов на 8 ВВП,короче печалька,тем более страна агрессор решает свои вопросы просто,банально печатают и валюту попробуй купить,вот и эти будут печатать,а валюту только членам турборежима,ну и до 2013-го работали активно фланги:дули и депозитную пирамиду и заливали межбанк как из брандспойта кредитной валютой. Сейчас немножко иначе,плюс доить бюджет людям из вилл по 200 лямов евро хочется исправно и в полном об\ъёме,а толком работать уже некому,но решили проблему,стали не выпускать крипакив,короче дорожка интересная выбрана,сделали нас вместе. Осталось только с курсом порешать,а пока пробили на МБ 27,красота. п.с. а можно НДС вообще не возмещать,будет тогда 25 или 22?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
раніше Трамп влаштовуючи торгові війни дуже переживаючи за торговий баланс США, так, отЪ, в минулому місяці імпорт знизився на 2.4%, а експорт обвалився на 6.7%, від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_ написав:від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)
Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%. Что будет у нас - ???, но я удивлюсь, если нарисуют обвал меньше, чем на 20%. Если судить по снижению потребления электроэнергии, то в период карантина просадка деловой активности - порядка 25-30%.