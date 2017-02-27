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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5269527052715272>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 285
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
14%
39
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:39

  zРадио написав:ВВП США в 1-м квартале 2020-го снизился на 4,8% - рекордное падение с 2009-го года

https://www.cnbc.com/2020/04/29/us-gdp- ... ading.html

раніше Трамп влаштовуючи торгові війни дуже переживаючи за торговий баланс США, так, отЪ, в минулому місяці імпорт знизився на 2.4%, а експорт обвалився на 6.7%, від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:53

  TylerTruman_ написав:від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)


Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%. Что будет у нас - ???, но я удивлюсь, если нарисуют обвал меньше, чем на 20%. Если судить по снижению потребления электроэнергии, то в период карантина просадка деловой активности - порядка 25-30%.

PS:
Fitch вслед за суверенным ухудшило прогнозы РДЭ 7 украинских банков до "стабильного", а ПУМБа – до "негативного"
https://interfax.com.ua/news/economic/658802.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:41

ПДВ сегодня налили ОГО-ГО 6,411 млрд !!

С начала апреля 11,800 точно столько же сколько и в апреле прошлого года. Завтра думаю уже ничего не будут подливать....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:28

  zРадио написав:
  TylerTruman_ написав:від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)
Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%. Что будет у нас - ???, но я удивлюсь, если нарисуют обвал меньше, чем на 20%. Если судить по снижению потребления электроэнергии, то в период карантина просадка деловой активности - порядка 25-30%.
У них, в гейропах и Америках сфера услуг, наиболее пострадавшая от вируса, занимает до 70% в структуре ВВП, а то и больше. У нас - гораздо меньше, потому и падение у нас будет не таким обвальным. Экспортеры работают, это главное//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:45

  zРадио написав:
  TylerTruman_ написав:від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)


Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%.


В датском королевстве все в порядке и все идет по плану.
Задача Трампа более далекоидущая - не тупо сократить импорт, а вернуть капитал и промышленное производство на территорию США. И реализация этой программы расчитана на несколько лет. Он продемонстрировал на примере туалетной бумаги, к чему приводит вывод промышленных предприятий в Китай. Этот наглядный пример пипл заценил. Теперь все за. Пусть будет чуть дороже, но чтоб свое и чтоб ни от кого не зависеть. Процесс пошел. Уже некоторые американские корпорации начинают перевод предприятий из Китая домой в Америку. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:главное не забывать останавливать атомные энергоблоки с себестоимостью э\э по 35-60 копеек,а платить 6 грн Ахметову за солнечную и всё будет зашибись,идём на 25 короче,всё по зелёному плану

Пора национализировать имущество Рината. Чем он лучше Бени?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:04

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:главное не забывать останавливать атомные энергоблоки с себестоимостью э\э по 35-60 копеек,а платить 6 грн Ахметову за солнечную и всё будет зашибись,идём на 25 короче,всё по зелёному плану
Пора национализировать имущество Рината. Чем он лучше Бени?
Ничем не лучше, но национализировать это как-то слишком радикально. Здесь надо вспомнить единственный позитивный опыт Юли, которая повторно и за большие деньги продала Криворожсталь, забрав её у Ахметова с Пинчуком но деньги, за которые они её купили им вернули!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:06

  somilitark написав:
  ruvex написав:Не понимаю, почему бы за 6К не поработать на любимую страну...

Брутто!!!

16 ярдов переводов от заробитчан в прошлом году это слишком много,решили переполовинить,попутно напечатать ведро бумаги,главное не забывать останавливать атомные энергоблоки с себестоимостью э\э по 35-60 копеек,а платить 6 грн Ахметову за солнечную и всё будет зашибись,идём на 25 короче,всё по зелёному плану,ну и дефолт пора замутить,попробовать что это за "мёд".
Вот такая она родина,если ты её не любишь,то она полюбит тебя 8)

А налик Киева ужался,примерно 27.10 на 27.13.
Товарищ Эхо,выходите,ваш выход,вас очень не хватает!


что тут нового может сообщит валютчик? всё в интернете
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:15

  Вкладчик1234 написав:
  никто написав:уЖЕ ТОРГУЮТ РАБАМИ.
ШМИГАЛЬ ВИСТАВИВ КРАЇНАМ ЄВРОПИ УМОВИ ДОСТУПУ ДО УКРАЇНСЬКОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
https://prm.ua/shmigal-vistaviv-krayina ... hoyi-sili/

Люди - это "новая нефть"

так там уже в їх Європах безробіття 30%, шо за фігня?
чому греки не збирають чи іспанці або італійці?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:20

  Libo написав:
  zРадио написав:
  TylerTruman_ написав:від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)


Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%.


В датском королевстве все в порядке и все идет по плану.
Задача Трампа более далекоидущая - не тупо сократить импорт, а вернуть капитал и промышленное производство на территорию США. И реализация этой программы расчитана на несколько лет. Он продемонстрировал на примере туалетной бумаги, к чему приводит вывод промышленных предприятий в Китай. Этот наглядный пример пипл заценил. Теперь все за. Пусть будет чуть дороже, но чтоб свое и чтоб ни от кого не зависеть. Процесс пошел. Уже некоторые американские корпорации начинают перевод предприятий из Китая домой в Америку. :idea:


А я разве против? Но как минимум V-образный провал на дно будет иметь место (хотя я лично больше склоняюсь к U-shape в США и L-shape у нас)
zРадио
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