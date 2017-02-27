Додано: Сер 29 кві, 2020 19:45

zРадио написав: TylerTruman_ написав: від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с) від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)



Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%. Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%.

В датском королевстве все в порядке и все идет по плану.Задача Трампа более далекоидущая - не тупо сократить импорт, а вернуть капитал и промышленное производство на территорию США. И реализация этой программы расчитана на несколько лет. Он продемонстрировал на примере туалетной бумаги, к чему приводит вывод промышленных предприятий в Китай. Этот наглядный пример пипл заценил. Теперь все за. Пусть будет чуть дороже, но чтоб свое и чтоб ни от кого не зависеть. Процесс пошел. Уже некоторые американские корпорации начинают перевод предприятий из Китая домой в Америку.