раніше Трамп влаштовуючи торгові війни дуже переживаючи за торговий баланс США, так, отЪ, в минулому місяці імпорт знизився на 2.4%, а експорт обвалився на 6.7%, від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_ написав:від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)
Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%. Что будет у нас - ???, но я удивлюсь, если нарисуют обвал меньше, чем на 20%. Если судить по снижению потребления электроэнергии, то в период карантина просадка деловой активности - порядка 25-30%.
TylerTruman_ написав:від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)
Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%. Что будет у нас - ???, но я удивлюсь, если нарисуют обвал меньше, чем на 20%. Если судить по снижению потребления электроэнергии, то в период карантина просадка деловой активности - порядка 25-30%.
У них, в гейропах и Америках сфера услуг, наиболее пострадавшая от вируса, занимает до 70% в структуре ВВП, а то и больше. У нас - гораздо меньше, потому и падение у нас будет не таким обвальным. Экспортеры работают, это главное//)
TylerTruman_ написав:від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)
Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%.
В датском королевстве все в порядке и все идет по плану. Задача Трампа более далекоидущая - не тупо сократить импорт, а вернуть капитал и промышленное производство на территорию США. И реализация этой программы расчитана на несколько лет. Он продемонстрировал на примере туалетной бумаги, к чему приводит вывод промышленных предприятий в Китай. Этот наглядный пример пипл заценил. Теперь все за. Пусть будет чуть дороже, но чтоб свое и чтоб ни от кого не зависеть. Процесс пошел. Уже некоторые американские корпорации начинают перевод предприятий из Китая домой в Америку.
somilitark написав:главное не забывать останавливать атомные энергоблоки с себестоимостью э\э по 35-60 копеек,а платить 6 грн Ахметову за солнечную и всё будет зашибись,идём на 25 короче,всё по зелёному плану
Пора национализировать имущество Рината. Чем он лучше Бени?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
somilitark написав:главное не забывать останавливать атомные энергоблоки с себестоимостью э\э по 35-60 копеек,а платить 6 грн Ахметову за солнечную и всё будет зашибись,идём на 25 короче,всё по зелёному плану
Пора национализировать имущество Рината. Чем он лучше Бени?
Ничем не лучше, но национализировать это как-то слишком радикально. Здесь надо вспомнить единственный позитивный опыт Юли, которая повторно и за большие деньги продала Криворожсталь, забрав её у Ахметова с Пинчуком но деньги, за которые они её купили им вернули!
ruvex написав:Не понимаю, почему бы за 6К не поработать на любимую страну...
Брутто!!!
16 ярдов переводов от заробитчан в прошлом году это слишком много,решили переполовинить,попутно напечатать ведро бумаги,главное не забывать останавливать атомные энергоблоки с себестоимостью э\э по 35-60 копеек,а платить 6 грн Ахметову за солнечную и всё будет зашибись,идём на 25 короче,всё по зелёному плану,ну и дефолт пора замутить,попробовать что это за "мёд". Вот такая она родина,если ты её не любишь,то она полюбит тебя
А налик Киева ужался,примерно 27.10 на 27.13. Товарищ Эхо,выходите,ваш выход,вас очень не хватает!
что тут нового может сообщит валютчик? всё в интернете
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
TylerTruman_ написав:від карантинного квітня нічого хорошого для економіки точно не буде, точніше навпаки, ... "пробзділось щось у Датському князівстві" (с)
Это точно. Morgan прогнозирует падение во 2-м квартале на 38%, Goldman - на 34%.
В датском королевстве все в порядке и все идет по плану. Задача Трампа более далекоидущая - не тупо сократить импорт, а вернуть капитал и промышленное производство на территорию США. И реализация этой программы расчитана на несколько лет. Он продемонстрировал на примере туалетной бумаги, к чему приводит вывод промышленных предприятий в Китай. Этот наглядный пример пипл заценил. Теперь все за. Пусть будет чуть дороже, но чтоб свое и чтоб ни от кого не зависеть. Процесс пошел. Уже некоторые американские корпорации начинают перевод предприятий из Китая домой в Америку.
А я разве против? Но как минимум V-образный провал на дно будет иметь место (хотя я лично больше склоняюсь к U-shape в США и L-shape у нас)