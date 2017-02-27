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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:22
zРадио написав:
А я разве против? Но как минимум V-образный провал на дно будет иметь место (хотя я лично больше склоняюсь к U-shape в США и L-shape у нас)
Ну многие думают что провал был уже в марте и сейчас возврат к реальности.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:27
flyman написав: Вкладчик1234 написав:
Люди - это "новая нефть"
так там уже в їх Європах безробіття 30%, шо за фігня?
чому греки не збирають чи іспанці або італійці?
Вероятно, комфортнее сидеть и бухать на пособие , чем за такие же деньги корячиться на клубнике и не получать пособие...
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:35
Ukrainian написав: zРадио написав:
А я разве против? Но как минимум V-образный провал на дно будет иметь место (хотя я лично больше склоняюсь к U-shape в США и L-shape у нас)
Ну многие думают что провал был уже в марте и сейчас возврат к реальности.
Фондовый и долговые рынки - да. Реальная экономика (производство, торговля, потребительские услуги) - нет, в апреле все только началось
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