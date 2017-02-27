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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5269527052715272

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 285
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
39
27.51-28.0
14%
39
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А я разве против? Но как минимум V-образный провал на дно будет иметь место (хотя я лично больше склоняюсь к U-shape в США и L-shape у нас)

Ну многие думают что провал был уже в марте и сейчас возврат к реальности.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:27

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
  никто написав:уЖЕ ТОРГУЮТ РАБАМИ.
ШМИГАЛЬ ВИСТАВИВ КРАЇНАМ ЄВРОПИ УМОВИ ДОСТУПУ ДО УКРАЇНСЬКОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
https://prm.ua/shmigal-vistaviv-krayina ... hoyi-sili/

Люди - это "новая нефть"

так там уже в їх Європах безробіття 30%, шо за фігня?
чому греки не збирають чи іспанці або італійці?

Вероятно, комфортнее сидеть и бухать на пособие , чем за такие же деньги корячиться на клубнике и не получать пособие... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:35

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:А я разве против? Но как минимум V-образный провал на дно будет иметь место (хотя я лично больше склоняюсь к U-shape в США и L-shape у нас)

Ну многие думают что провал был уже в марте и сейчас возврат к реальности.


Фондовый и долговые рынки - да. Реальная экономика (производство, торговля, потребительские услуги) - нет, в апреле все только началось
zРадио
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