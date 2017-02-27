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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5269527052715272

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 286
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
40
27.51-28.0
14%
39
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А я разве против? Но как минимум V-образный провал на дно будет иметь место (хотя я лично больше склоняюсь к U-shape в США и L-shape у нас)

Ну многие думают что провал был уже в марте и сейчас возврат к реальности.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:27

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
  никто написав:уЖЕ ТОРГУЮТ РАБАМИ.
ШМИГАЛЬ ВИСТАВИВ КРАЇНАМ ЄВРОПИ УМОВИ ДОСТУПУ ДО УКРАЇНСЬКОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
https://prm.ua/shmigal-vistaviv-krayina ... hoyi-sili/

Люди - это "новая нефть"

так там уже в їх Європах безробіття 30%, шо за фігня?
чому греки не збирають чи іспанці або італійці?

Вероятно, комфортнее сидеть и бухать на пособие , чем за такие же деньги корячиться на клубнике и не получать пособие... :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:35

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:А я разве против? Но как минимум V-образный провал на дно будет иметь место (хотя я лично больше склоняюсь к U-shape в США и L-shape у нас)

Ну многие думают что провал был уже в марте и сейчас возврат к реальности.


Фондовый и долговые рынки - да. Реальная экономика (производство, торговля, потребительские услуги) - нет, в апреле все только началось
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:21

Для звільнення глави НБУ юридичних підстав немає", - заявляє Гетманцев.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:50

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
  никто написав:уЖЕ ТОРГУЮТ РАБАМИ.
ШМИГАЛЬ ВИСТАВИВ КРАЇНАМ ЄВРОПИ УМОВИ ДОСТУПУ ДО УКРАЇНСЬКОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
https://prm.ua/shmigal-vistaviv-krayina ... hoyi-sili/

Люди - это "новая нефть"

так там уже в їх Європах безробіття 30%, шо за фігня?
чому греки не збирають чи іспанці або італійці?
я другой такой страны не знаю,где так долго терпит человек.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:00

  greenozon написав:Для звільнення глави НБУ юридичних підстав немає", - заявляє Гетманцев.

Значит будут увольнять по беспределу.
Ахметов и Беня всем слугам популярно растолкуют,что надо,а партия и "независимые" депутаны ответят "есть".

Завтра будет плюс копеек 15 на МБ,ведь вывалили ведро возмещения НДС.
Предложения валюты толком не будет.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав:
  greenozon написав:Для звільнення глави НБУ юридичних підстав немає", - заявляє Гетманцев.

Значит будут увольнять по беспределу.


Там наверху на всех столько папок с компроматом, что иногда уволиться по собственному желанию это большая удача.

ПС
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 5269527052715272
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