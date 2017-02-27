Ну многие думают что провал был уже в марте и сейчас возврат к реальности.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну многие думают что провал был уже в марте и сейчас возврат к реальности.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:27
Вероятно, комфортнее сидеть и бухать на пособие , чем за такие же деньги корячиться на клубнике и не получать пособие...
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:35
Фондовый и долговые рынки - да. Реальная экономика (производство, торговля, потребительские услуги) - нет, в апреле все только началось
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:21
Для звільнення глави НБУ юридичних підстав немає", - заявляє Гетманцев.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:50
я другой такой страны не знаю,где так долго терпит человек.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:00
Значит будут увольнять по беспределу.
Ахметов и Беня всем слугам популярно растолкуют,что надо,а партия и "независимые" депутаны ответят "есть".
Завтра будет плюс копеек 15 на МБ,ведь вывалили ведро возмещения НДС.
Предложения валюты толком не будет.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Там наверху на всех столько папок с компроматом, что иногда уволиться по собственному желанию это большая удача.
ПС
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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