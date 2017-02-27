Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:22
zРадио написав:
А я разве против? Но как минимум V-образный провал на дно будет иметь место (хотя я лично больше склоняюсь к U-shape в США и L-shape у нас)
Ну многие думают что провал был уже в марте и сейчас возврат к реальности.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:27
flyman написав: Вкладчик1234 написав:
Люди - это "новая нефть"
так там уже в їх Європах безробіття 30%, шо за фігня?
чому греки не збирають чи іспанці або італійці?
Вероятно, комфортнее сидеть и бухать на пособие , чем за такие же деньги корячиться на клубнике и не получать пособие...
Vadim V
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:35
Ukrainian написав: zРадио написав:
А я разве против? Но как минимум V-образный провал на дно будет иметь место (хотя я лично больше склоняюсь к U-shape в США и L-shape у нас)
Ну многие думают что провал был уже в марте и сейчас возврат к реальности.
Фондовый и долговые рынки - да. Реальная экономика (производство, торговля, потребительские услуги) - нет, в апреле все только началось
zРадио
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:21
Для звільнення глави НБУ юридичних підстав немає", - заявляє Гетманцев.
greenozon
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:50
flyman написав: Вкладчик1234 написав:
Люди - это "новая нефть"
так там уже в їх Європах безробіття 30%, шо за фігня?
чому греки не збирають чи іспанці або італійці?
я другой такой страны не знаю,где так долго терпит человек.
Витька,извинись,я всё прощу)
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Мизантрóп
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:00
greenozon написав:
Для звільнення глави НБУ юридичних підстав немає", - заявляє Гетманцев.
Значит будут увольнять по беспределу.
Ахметов и Беня всем слугам популярно растолкуют,что надо,а партия и "независимые" депутаны ответят "есть".
Завтра будет плюс копеек 15 на МБ,ведь вывалили ведро возмещения НДС.
Предложения валюты толком не будет.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:11
somilitark написав: greenozon написав:
Для звільнення глави НБУ юридичних підстав немає", - заявляє Гетманцев.
Значит будут увольнять по беспределу.
Там наверху на всех столько папок с компроматом, что иногда уволиться по собственному желанию это большая удача.
ПС
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:18
Сегодня Нацбанк
выходил два раза
.
Посмотрим завтра, угадали ли с суммой.
Завтра так уже не получится.
Искатель
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:44
Госавиаслужба выдала запрет
за два часа
до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылки на нормативные документы, утверждают в компании.
Пассажиры рейса сейчас находятся в терминале аэропорта Борисполь. В МАУ отмечают, что это жители разных регионов Украины, которые добирались до столичного авиационного узла в условиях отсутствия любого регулярного наземного пассажирского сообщения.
По словам директора по коммуникациям МАУ Евгении Сацкой, компания знает о вчерашнем заявлении главы Министерства иностранных дел (МИД) о “нелогичности” отправки заробитчан за границу из СМИ, но
никаких официальных документов и указаний от властей компания не получала. https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... obritaniyu
То мы узнаем о цензуре в министерстве финансов, то негласные запреты в миде (почему-то первым об этом запрете сказал посол Эстонии) - попытки власти что-то недосказать и утаить, быть непрозрачными и непредсказуемыми.
Grand Touring
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:54
В некоторых областях падение местных бюджетов достигает 30%
за месяц https://q.rating.zone/#virus
Grand Touring
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