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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 23:59
somilitark написав:
Значит будут увольнять по беспределу.
Ахметов и Беня всем слугам популярно растолкуют,что надо,а партия и "независимые" депутаны ответят "есть".
Не могут по беспределу, даже если очень сильно захотят. Есть исчерпывающий список причин по закону.
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Shustoff
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