Додано: Чет 30 кві, 2020 00:53

Смотрю на динамику падения доходов местных бюджетов, как в такой ситуации общий государственный бюджет сможет удержать дефицит в 30% за год? Все удивлялись рекордному дефициту в 30% заложенных в проекте бюджета на 2020 год, а оказывается - это оптимистичная цифра и будет хорошо, если он составит 50%, те каждая вторая гривна расходов будет напечатана.



Поэтому логически объясняются рекордные шизо поступки властей:

1) аргументировать невыдачу валютных депо налетающими самолетами, когда на флайтрадаре их летало по 3 в час

2) цензура употреблять профессиональную лексику в минфине - значит вообще не говорить по теме, молчать

3) решения кабмина по секрету озвучивает чиновник другого государства. Видать эстонцу стало жаль тех кто готовится выехать и еще не знают, что за сюрприз для них приготовил Шмыгаль или просто эстонец не так воспитан или научен в таких ситуациях действовать по-другому с народом - максимально прозрачно

4) тормозить за 2 часа самолет с заробитчанами до вылета, аргументировать это заботой о заробитчанах. Когда в результате такой заботы заробитчанин получит намного больший ущерб здоровью в результате потраченых нервов, денег, времени на поездку, тем более это вина кабмина, что заранее не предупредили.