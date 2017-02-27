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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5270527152725273

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 286
25.01-25.5
6%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
16
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
40
27.51-28.0
14%
39
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
5%
13
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
62
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:59

  somilitark написав:Значит будут увольнять по беспределу.
Ахметов и Беня всем слугам популярно растолкуют,что надо,а партия и "независимые" депутаны ответят "есть".


Не могут по беспределу, даже если очень сильно захотят. Есть исчерпывающий список причин по закону.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:53

Смотрю на динамику падения доходов местных бюджетов, как в такой ситуации общий государственный бюджет сможет удержать дефицит в 30% за год? Все удивлялись рекордному дефициту в 30% заложенных в проекте бюджета на 2020 год, а оказывается - это оптимистичная цифра и будет хорошо, если он составит 50%, те каждая вторая гривна расходов будет напечатана.

Поэтому логически объясняются рекордные шизо поступки властей:
1) аргументировать невыдачу валютных депо налетающими самолетами, когда на флайтрадаре их летало по 3 в час
2) цензура употреблять профессиональную лексику в минфине - значит вообще не говорить по теме, молчать
3) решения кабмина по секрету озвучивает чиновник другого государства. Видать эстонцу стало жаль тех кто готовится выехать и еще не знают, что за сюрприз для них приготовил Шмыгаль или просто эстонец не так воспитан или научен в таких ситуациях действовать по-другому с народом - максимально прозрачно
4) тормозить за 2 часа самолет с заробитчанами до вылета, аргументировать это заботой о заробитчанах. Когда в результате такой заботы заробитчанин получит намного больший ущерб здоровью в результате потраченых нервов, денег, времени на поездку, тем более это вина кабмина, что заранее не предупредили.
Grand Touring
 
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