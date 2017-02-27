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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5301530253035304>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 292
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
8%
22
27.01-27.5
14%
40
27.51-28.0
14%
40
28.01-28.5
10%
29
28.51-29.0
12%
35
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
22%
63
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 21:54

  somilitark написав:
  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:budivelnik
В 2014 ВВП упало до 14,5. Но курс ушел из 12.5грн до 37грн. При том что НБУ в то время , точно так же как сейчас, неадекватно держало ставку в 12-14%.
В 2014 курс робила російська інтервенція+залишки на коррахунках уряду, а не падіння ВВП.

Чудеса от верного ученика Охрименко,ВВП вообще не при делах,виноваты десятые производные экономики...красотища,почему вы не шли в слуги народа,экономический блок бы точно усилили :mrgreen:


Я написал для уважаемого budivelnik.

Он считает что если ВВП упадёт на 7%, то курс девальвируеться на 7%.
По этому притензии не ко мне.

Кроме этого в 1993 году английский фунт девальвировался из-за неправильного управления в 2-3 раза , а ВВП было до кризиса был без изменений
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 21:55

  somilitark написав:
  budivelnik написав:
  somilitark написав:настоящего прапорщика математике 3-го класса учу,это конечно бесполезно
а справжнього мільйонера з практично червоним атестатом(переможцем матолімпіад) - також можете спробувати повчити?
Бо в моєму варіанті-це одне й те саме лице.
У вас мама была председателем ГОРОНО?
ні
  somilitark написав:Снимаю шляпу,она была очень влиятельная женщина :P
Що за хамство
Вона і зараз дуже впливова для мене жінка.
  somilitark написав:п.с. справжний мульйонэр,это долларовый я так понимаю?
На відміну від студентів ,бігаючих з затиснутою сотнею доларів в мокрій долонці в пошуках обмінника на 5 копійок дорожчого..Я можу спокійно жити як гривневий мільйонер.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 21:57

  proftpd66 написав:Я написал для уважаемого budivelnik.
Он считает что если ВВП упадёт на 7%, то курс девальвируеться на 7%.
По этому притензии не ко мне.
Кроме этого в 1993 году английский фунт девальвировался из-за неправильного управления в 2-3 раза , а ВВП было до кризиса был без изменений
1 Я вважаю що ріст/падіння ВВП під час криз - може бути й більшим ніж 20%
2 Я вважаю ,що зміна курсу ,напряму не залежить від зміни ВВП
ВВП може падати , і при цьому нацвалюта може зміцнюватись...
Це все залежить від стратегії обраної
а - Нацбанком
б - Урядом
в - зовнішніх фінансових організацій....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:02

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:меньше 30-ти.
но между 30 и 56-пропасть...

Очень много вводных,могут и депопирамиду включить,с радостью доллярчики побегут не в откровенные лохотроны,а понесут деньги тому,кто якобы закончит войну,может полной капитуляцией и демонтажем страны,но он же не уточнял как закончит,главное же закончил?

Ресурсы есть,вплоть до множественности курсов,о каком курсе будем вести речь?
О том по какому будут выдавать валютдепо,примут в обменке,но не продадут,продадут с рук или официальном?Может будет как в Аргентине,для каждого свой курс.

Варианты есть,я вижу только направление,скорости погружения не могу знать.
Если вам так хочется,то если будет меньше 35,то я скажу что это вообще не девал,а так,таксистам чаевые на мороженное :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:11

budivelnik

Извините если обидел,прошу прощения.
Но в экономику лучше не лезьте,если вы что-то напишете более менее разумное,то мне кажется,что это чистое совпадение.
Математика это одно,главное понимать что и куда складывать,что и с чем сравнивать.
При серьёзном падении ВВП невозможно удержать курс,ну разве что как в 98-99-м,курс сложился всего в 2 раза,но про пенсии и з.п. пришлось вообще забыть.
Мы на пороге шухера,особенно меня волнует глубина этого падения,ох как не хочется опять видеть курс 56 или скорее всего 100+ со всеми вытекающими,свои пару соток быстро проем,а что дальше,опять ждать 5 лет пока более менее наладится,да и может опять улетим в новую пропасть,как надоели эти кризисы,можно уже отдохнуть от этих тупых погружений в угоду кучке коруппционеров олигархов? :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:11

  budivelnik написав:ВВП може падати , і при цьому нацвалюта може зміцнюватись...


Не могу вспомнить ни одного такого случая в нашей истории. Из 2 последних - падение ВВП 2008-2009 на 15,1% при девальвация гривны ны 40%, и падение ВВП 2014-2015 на 15,8% при девальвации гривны на 65%
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 02 тра, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:12

  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:budivelnik
В 2014 ВВП упало до 14,5. Но курс ушел из 12.5грн до 37грн. При том что НБУ в то время , точно так же как сейчас, неадекватно держало ставку в 12-14%.
В 2014 курс робила російська інтервенція+залишки на коррахунках уряду, а не падіння ВВП.


Я думаю что кризис в 2014 был искусственный. Можно было вовремя поднять ставку 25-35%. Экономика быстрее растет если ставка 30%.

Зачем держали ставку 12%-14% в 2014 году ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:52

  somilitark написав:
  Serg-ik написав:
  somilitark написав:меньше 30-ти.
но между 30 и 56-пропасть...


Варианты есть,я вижу только направление,скорости погружения не могу знать.
Если вам так хочется,то если будет меньше 35,то я скажу что это вообще не девал,а так,таксистам чаевые на мороженное :idea:

1 мая 2021 года в любом случае будет печальным днём, либо для Сомилитарка с курсом ниже 35, либо для Украины в 35+.
Запомните его прогноз
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:11

  Serg-ik написав:1 мая 2021 года в любом случае будет печальным днём, либо для Сомилитарка с курсом ниже 35, либо для Украины в 35+.
Запомните его прогноз

Сержик,лучше я скажу,что лопух через год,есть правда ещё и третий вариант,но я надеюсь ни корона,ни другая печалька меня не накроет с головой. :wink:

п.с. есть же ещё и 4-й вариант,может не будет такой валюты как гривна и будет нечего сравнивать,но надеюсь ни 3-й,ни 4-й вариант не случится,ни по отдельности,ни одновременно(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав: Можно было вовремя поднять ставку 25-35%. Экономика быстрее растет если ставка 30%.

А Вашу оцінку з економіки в дипломі можна глянути? Це в якому універі такі професійні викладачі? Ех, відправити б Вас в НБУ замість Якова. Підняли ставку б до 40% і отримали б бажані 40% росту ВВП, які обіцяв 95-квартал, а так змушені контрабас тягати та Pornhub рекламувати.))
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