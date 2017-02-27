proftpd66 написав:Я написал для уважаемого budivelnik. Он считает что если ВВП упадёт на 7%, то курс девальвируеться на 7%. По этому притензии не ко мне. Кроме этого в 1993 году английский фунт девальвировался из-за неправильного управления в 2-3 раза , а ВВП было до кризиса был без изменений
1 Я вважаю що ріст/падіння ВВП під час криз - може бути й більшим ніж 20% 2 Я вважаю ,що зміна курсу ,напряму не залежить від зміни ВВП ВВП може падати , і при цьому нацвалюта може зміцнюватись... Це все залежить від стратегії обраної а - Нацбанком б - Урядом в - зовнішніх фінансових організацій....
Очень много вводных,могут и депопирамиду включить,с радостью доллярчики побегут не в откровенные лохотроны,а понесут деньги тому,кто якобы закончит войну,может полной капитуляцией и демонтажем страны,но он же не уточнял как закончит,главное же закончил?
Ресурсы есть,вплоть до множественности курсов,о каком курсе будем вести речь? О том по какому будут выдавать валютдепо,примут в обменке,но не продадут,продадут с рук или официальном?Может будет как в Аргентине,для каждого свой курс.
Варианты есть,я вижу только направление,скорости погружения не могу знать. Если вам так хочется,то если будет меньше 35,то я скажу что это вообще не девал,а так,таксистам чаевые на мороженное
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Извините если обидел,прошу прощения. Но в экономику лучше не лезьте,если вы что-то напишете более менее разумное,то мне кажется,что это чистое совпадение. Математика это одно,главное понимать что и куда складывать,что и с чем сравнивать. При серьёзном падении ВВП невозможно удержать курс,ну разве что как в 98-99-м,курс сложился всего в 2 раза,но про пенсии и з.п. пришлось вообще забыть. Мы на пороге шухера,особенно меня волнует глубина этого падения,ох как не хочется опять видеть курс 56 или скорее всего 100+ со всеми вытекающими,свои пару соток быстро проем,а что дальше,опять ждать 5 лет пока более менее наладится,да и может опять улетим в новую пропасть,как надоели эти кризисы,можно уже отдохнуть от этих тупых погружений в угоду кучке коруппционеров олигархов?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
proftpd66 написав: Можно было вовремя поднять ставку 25-35%. Экономика быстрее растет если ставка 30%.
А Вашу оцінку з економіки в дипломі можна глянути? Це в якому універі такі професійні викладачі? Ех, відправити б Вас в НБУ замість Якова. Підняли ставку б до 40% і отримали б бажані 40% росту ВВП, які обіцяв 95-квартал, а так змушені контрабас тягати та Pornhub рекламувати.))