В банке Порошенко отток депозитов 6,6 млрд или 75%
30 апреля 2020 г «Международный инвестиционный банк» (МИБ), подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко, отчитался, что в прошлом году средства клиентов в банке сократились с 8,7 до 2,1 млрд грн или на 75%.
Активы банка рухнули с 9,3 до 2,9 млрд грн.
Денежные средства уменьшились с 3,4 млрд до 328 млн грн.
«Основные проблемы, влияющие на деятельность банка, нестабильная политико-экономическая среда в связи с военным конфликтом на востоке Украины и аннексией Крыма, риск ухудшения платежеспособности клиентов вследствие ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса, что может привести к ухудшению показателей деятельности», - говорится в отчете банка.
«Порошенко и его бизнес-партнеры просто вывели собственные деньги из банка и готовят его к банкротству», - считает один из банкиров.
Банк закрыл часть отделений в связи с пандемией.
В прошлом году МИБ избавился от ОВГЗ на 3 млрд грн.
Основные акционеры банка экс-президент Порошенко, экс-нардеп от БПП Игорь Кононенко, экс-первый зам секретаря СНБОУ Олег Гладковский.
Порошенко вывел из собственного банка 15 млн USD и 2,2 млн грн личных сбережений.
В ноябре 2019 г экс-президент часть акций МИБа переписал на сына экс-нардепа Алексея Порошенко.