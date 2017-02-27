Додано: Суб 02 тра, 2020 23:38





30 апреля 2020 г «Международный инвестиционный банк» (МИБ), подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко, отчитался, что в прошлом году средства клиентов в банке сократились с 8,7 до 2,1 млрд грн или на 75%.



Активы банка рухнули с 9,3 до 2,9 млрд грн.



Денежные средства уменьшились с 3,4 млрд до 328 млн грн.



«Основные проблемы, влияющие на деятельность банка, нестабильная политико-экономическая среда в связи с военным конфликтом на востоке Украины и аннексией Крыма, риск ухудшения платежеспособности клиентов вследствие ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса, что может привести к ухудшению показателей деятельности», - говорится в отчете банка.



«Порошенко и его бизнес-партнеры просто вывели собственные деньги из банка и готовят его к банкротству», - считает один из банкиров.



Банк закрыл часть отделений в связи с пандемией.



В прошлом году МИБ избавился от ОВГЗ на 3 млрд грн.



Основные акционеры банка экс-президент Порошенко, экс-нардеп от БПП Игорь Кононенко, экс-первый зам секретаря СНБОУ Олег Гладковский.



Порошенко вывел из собственного банка 15 млн USD и 2,2 млн грн личных сбережений.



В ноябре 2019 г экс-президент часть акций МИБа переписал на сына экс-нардепа Алексея Порошенко. В банке Порошенко отток депозитов 6,6 млрд или 75%30 апреля 2020 г «Международный инвестиционный банк» (МИБ), подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко, отчитался, что в прошлом году средства клиентов в банке сократились с 8,7 до 2,1 млрд грн или на 75%.Активы банка рухнули с 9,3 до 2,9 млрд грн.Денежные средства уменьшились с 3,4 млрд до 328 млн грн.«Основные проблемы, влияющие на деятельность банка, нестабильная политико-экономическая среда в связи с военным конфликтом на востоке Украины и аннексией Крыма, риск ухудшения платежеспособности клиентов вследствие ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса, что может привести к ухудшению показателей деятельности», - говорится в отчете банка.«Порошенко и его бизнес-партнеры просто вывели собственные деньги из банка и готовят его к банкротству», - считает один из банкиров.Банк закрыл часть отделений в связи с пандемией.Основные акционеры банка экс-президент Порошенко, экс-нардеп от БПП Игорь Кононенко, экс-первый зам секретаря СНБОУ Олег Гладковский.Порошенко вывел из собственного банка 15 млн USD и 2,2 млн грн личных сбережений.В ноябре 2019 г экс-президент часть акций МИБа переписал на сына экс-нардепа Алексея Порошенко.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.