Додано: Нед 03 тра, 2020 00:19

budivelnik написав: proftpd66 написав: Я написал для уважаемого budivelnik.

Он считает что если ВВП упадёт на 7%, то курс девальвируеться на 7%.

По этому притензии не ко мне.

Кроме этого в 1993 году английский фунт девальвировался из-за неправильного управления в 2-3 раза , а ВВП было до кризиса был без изменений Я написал для уважаемогоОн считает что если ВВП упадёт на 7%, то курс девальвируеться на 7%.По этому притензии не ко мне.Кроме этого в 1993 году английский фунт девальвировался из-за неправильного управления в 2-3 раза , а ВВП было до кризиса был без изменений 1 Я вважаю що ріст/падіння ВВП під час криз - може бути й більшим ніж 20%

2 Я вважаю ,що зміна курсу ,напряму не залежить від зміни ВВП

ВВП може падати , і при цьому нацвалюта може зміцнюватись...

Це все залежить від стратегії обраної

а - Нацбанком

б - Урядом

в - зовнішніх фінансових організацій.... 1 Я вважаю що ріст/падіння ВВП під час криз - може бути й більшим ніж 20%2 Я вважаю ,що зміна курсу ,напряму не залежить від зміни ВВПВВП може падати , і при цьому нацвалюта може зміцнюватись...Це все залежить від стратегії обраноїа - Нацбанкомб - Урядомв - зовнішніх фінансових організацій....

При падаючому ВВП та зміцненні локальної валютм тре зв'язувати грошову масу, як це робив НБУ у кінці 2019. Тобто будував піраміду ОВДП.



І навпаки, при стабільній грошовій масі, та скороченні ВВП, курс гривні проситься на ослаблення. При падаючому ВВП та зміцненні локальної валютм тре зв'язувати грошову масу, як це робив НБУ у кінці 2019. Тобто будував піраміду ОВДП.І навпаки, при стабільній грошовій масі, та скороченні ВВП, курс гривні проситься на ослаблення.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/