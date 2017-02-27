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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5301530253035304

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 292
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
8%
22
27.01-27.5
14%
40
27.51-28.0
14%
40
28.01-28.5
10%
29
28.51-29.0
12%
35
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
22%
63
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:38

В банке Порошенко отток депозитов 6,6 млрд или 75%

30 апреля 2020 г «Международный инвестиционный банк» (МИБ), подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко, отчитался, что в прошлом году средства клиентов в банке сократились с 8,7 до 2,1 млрд грн или на 75%.

Активы банка рухнули с 9,3 до 2,9 млрд грн.

Денежные средства уменьшились с 3,4 млрд до 328 млн грн.

«Основные проблемы, влияющие на деятельность банка, нестабильная политико-экономическая среда в связи с военным конфликтом на востоке Украины и аннексией Крыма, риск ухудшения платежеспособности клиентов вследствие ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса, что может привести к ухудшению показателей деятельности», - говорится в отчете банка.

«Порошенко и его бизнес-партнеры просто вывели собственные деньги из банка и готовят его к банкротству», - считает один из банкиров.

Банк закрыл часть отделений в связи с пандемией.

В прошлом году МИБ избавился от ОВГЗ на 3 млрд грн. :lol:

Основные акционеры банка экс-президент Порошенко, экс-нардеп от БПП Игорь Кононенко, экс-первый зам секретаря СНБОУ Олег Гладковский.

Порошенко вывел из собственного банка 15 млн USD и 2,2 млн грн личных сбережений.

В ноябре 2019 г экс-президент часть акций МИБа переписал на сына экс-нардепа Алексея Порошенко.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очередная украинская карманная банко помойка пойдет ко дну.

По сути выходит свынярник 150-200 мультов через овгз прокрутил, с доходностью под 30% годовых в зелененьком.
Хорошо быть украинским топ чинушей.
Востаннє редагувалось escobar в Нед 03 тра, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:п.с. есть же ещё и 4-й вариант,может не будет такой валюты как гривна и будет нечего сравнивать

Можете тогда, как запасной вариант, по российскому рублю забиваться..
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 00:19

  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:Я написал для уважаемого budivelnik.
Он считает что если ВВП упадёт на 7%, то курс девальвируеться на 7%.
По этому притензии не ко мне.
Кроме этого в 1993 году английский фунт девальвировался из-за неправильного управления в 2-3 раза , а ВВП было до кризиса был без изменений
1 Я вважаю що ріст/падіння ВВП під час криз - може бути й більшим ніж 20%
2 Я вважаю ,що зміна курсу ,напряму не залежить від зміни ВВП
ВВП може падати , і при цьому нацвалюта може зміцнюватись...
Це все залежить від стратегії обраної
а - Нацбанком
б - Урядом
в - зовнішніх фінансових організацій....

При падаючому ВВП та зміцненні локальної валютм тре зв'язувати грошову масу, як це робив НБУ у кінці 2019. Тобто будував піраміду ОВДП.

І навпаки, при стабільній грошовій масі, та скороченні ВВП, курс гривні проситься на ослаблення.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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