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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5303530453055306>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 293
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
8%
22
27.01-27.5
14%
40
27.51-28.0
14%
40
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
35
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
22%
63
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:27

Який товстий маніпулятор :)

  flyman написав:який хароший По та Го, роздали реф., завалики курс в 4 рази,

Курс за Порошенка впав не в 4, а в 2 рази.
З 12 до 20+

  flyman написав:уложили 1/3 банків,

Хотіли б їх повернути?.. То ж були надійні та ефективні банки, яки кредитували реальний сектор економіки, та своєю сумлінною працею забезпечували реальну дохідність у 20% вкладникам, за стабільного курсу па8, чи не так ? :)

  flyman написав:з них два системних: Дельту та Приват, з останнім чуть не похоронили державу, прийллось націоналізувати.


Тобто громадяни Лагун та Коломойський - є стовпами суспільства, чесні та порядні люди, що були локомотивом економіки, та завжди піклувалися за простих пенсіонерів, відомі меценати та благодійники, яких безпідставно ошукав злобний Порошенко, і зараз держава має затянути паски, та повернути їм з бюджету усі гроші, та втрачені прибутки, що в них забрав злочинний уряд... чи не так ? :)

  flyman написав:Так дали заробити, що 12% дали "за" на виборах, а 1/3 робочої сили на заробітках

Тобто люди на заробітках, але заробити їм не дали. Але вони на заробітках. Бо не дають заробляти. Тому вони заробляють на заробітках :)
До речі, на всіх без винятку закордонних дільницях серед "заробітчан" переміг Порошенко. За клована голосувало безпорадне стадо.

Уміщє... :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:36

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Не могу вспомнить ни одного такого случая в нашей истории. Из 2 последних - падение ВВП 2008-2009 на 15,1% при девальвация гривны ны 40%, и падение ВВП 2014-2015 на 15,8% при девальвации гривны на 65%


4 квартал 2019 забувся?
Ще Звягільський в.о прем'єра на початку 94-го таке замутив, добре запам'ятав, бо мав кредит у крб. під 28% на місяць, які перетворились на 40% у валюті на місяць. Правда, треба було трохи почекати і крб. покотився далі.


Один квартал анализировать бессмысленно - макроэкономическая инерция длинее. Но я еще тогда говорил, что укрепление гривны - триггер надвигающегося глобального кризиса.

Причинно-следственной связи, конечно же, никакой нет между укреплением гривны и мировым кризисом, но корреляция есть.

Укрепление слабых валют говорит о миграции спекулятивного капитала в экономики их стран. А это тот самый "чистильщик обуви" из известной биржевой притчи - следствие перегрева экономики и наступающей коррекции.

Так было в 2008-м, так происходит и сейчас...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:55

Запорожье опт 27.12/27.15
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:05

  flyman написав:в іншого (будівельника) там особлива математика, він будь-яку чуйню доведе...
тіпа що ВВП виріс (було 38 млн піпла стало 32, ВВП впав на 10% але подушно виріс, ггг)
Якщо людина настільки дурна.що не в стані зрозуміти написане іншими - то не треба це всім показувати.
1 ВВП - це не сферичний кінь у вакумі...
Це показник виготовлення і споживання всією Державою
2 Якщо кількість населення яке створює ВВП зменшилось на 10% з 42 млн до 38 млн(за рахунок виїзду на заробітки в інші країни), а ВВП Країн зменшилось на 5%...
То кожен з тих хто залишився
а - створив на 5% більше
б - спожив на 5% більше.

Таким чином
Життя тих хто залишились -покращилось на 5%
Бо якість життя - це не в останню чергу і обєм споживання товарів/послуг
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:10

  flyman написав:та пля, тут зразу 4 порохобота з кущів вискочило,

— Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.
— Один??? Да их тут тысячи!
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:26

  sergey_sryvkin написав:
  flyman написав:та пля, тут зразу 4 порохобота з кущів вискочило,

— Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.
— Один??? Да их тут тысячи!

розслабся, про банк ран і 4х девал зусиллями По і Го вже потерли,
видихай і читай будівельника про ріст жиров в маслах
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Тобто громадяни Лагун та Коломойський - є стовпами суспільства, чесні та порядні люди, що були локомотивом економіки, та завжди піклувалися за простих пенсіонерів


обычно под предлогом "піклування за простих пенсіонерів" чиновники вводят новые законы для личной наживы и распила бюджета. КПД у государства в плане помощи пенсионерам - крайне низкий, слишком большая часть уходит в карманы, пенсионерам достаются копейки, если доживут до пенсии. Та-же Дельта для пенсионеров делала на мой взгляд даже больше, чем государство сейчас.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:46

  komant733 написав:Розничная цена дизтоплива на заправках в Германии опустилась ниже 1 евро за литр.
0.93 цента на сегодня :shock: :shock:

Помню время, когда заправлялся там дизелем по 1.56 ойро. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:50

  Амвросий написав: Та-же Дельта для пенсионеров делала на мой взгляд даже больше, чем государство сейчас.

Неужели пенсии выдавала каждому пенсионеру – из частного Пенсионного Фонда «ДельтаСчастливаяСтарость»? :)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:55

  AlexxK написав:Неужели пенсии выдавала каждому пенсионеру – из частного Пенсионного Фонда «ДельтаСчастливаяСтарость»? :)


Дельта пенсионерам проценты хорошие платила, при этом коммунальными тарифами, налогами и комиссиями не душила, в отличие от государства :wink:

Если глубже копнуть, то вся социальность государства давно прогнила и под социальными лозунгами прячутся исключительно корыстные личные интересы чиновников и олигархов. Снаружи красивые декорации и транспаранты, а заглянешь за декорацию там черви коррупции, распила и откатов копошатся...
Амвросий
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