flyman написав:який хароший По та Го, роздали реф., завалики курс в 4 рази,
Курс за Порошенка впав не в 4, а в 2 рази. З 12 до 20+
flyman написав:уложили 1/3 банків,
Хотіли б їх повернути?.. То ж були надійні та ефективні банки, яки кредитували реальний сектор економіки, та своєю сумлінною працею забезпечували реальну дохідність у 20% вкладникам, за стабільного курсу па8, чи не так ?
flyman написав:з них два системних: Дельту та Приват, з останнім чуть не похоронили державу, прийллось націоналізувати.
Тобто громадяни Лагун та Коломойський - є стовпами суспільства, чесні та порядні люди, що були локомотивом економіки, та завжди піклувалися за простих пенсіонерів, відомі меценати та благодійники, яких безпідставно ошукав злобний Порошенко, і зараз держава має затянути паски, та повернути їм з бюджету усі гроші, та втрачені прибутки, що в них забрав злочинний уряд... чи не так ?
flyman написав:Так дали заробити, що 12% дали "за" на виборах, а 1/3 робочої сили на заробітках
Тобто люди на заробітках, але заробити їм не дали. Але вони на заробітках. Бо не дають заробляти. Тому вони заробляють на заробітках До речі, на всіх без винятку закордонних дільницях серед "заробітчан" переміг Порошенко. За клована голосувало безпорадне стадо.
zРадио написав:Не могу вспомнить ни одного такого случая в нашей истории. Из 2 последних - падение ВВП 2008-2009 на 15,1% при девальвация гривны ны 40%, и падение ВВП 2014-2015 на 15,8% при девальвации гривны на 65%
4 квартал 2019 забувся? Ще Звягільський в.о прем'єра на початку 94-го таке замутив, добре запам'ятав, бо мав кредит у крб. під 28% на місяць, які перетворились на 40% у валюті на місяць. Правда, треба було трохи почекати і крб. покотився далі.
Один квартал анализировать бессмысленно - макроэкономическая инерция длинее. Но я еще тогда говорил, что укрепление гривны - триггер надвигающегося глобального кризиса.
Причинно-следственной связи, конечно же, никакой нет между укреплением гривны и мировым кризисом, но корреляция есть.
Укрепление слабых валют говорит о миграции спекулятивного капитала в экономики их стран. А это тот самый "чистильщик обуви" из известной биржевой притчи - следствие перегрева экономики и наступающей коррекции.
flyman написав:в іншого (будівельника) там особлива математика, він будь-яку чуйню доведе... тіпа що ВВП виріс (було 38 млн піпла стало 32, ВВП впав на 10% але подушно виріс, ггг)
Якщо людина настільки дурна.що не в стані зрозуміти написане іншими - то не треба це всім показувати. 1 ВВП - це не сферичний кінь у вакумі... Це показник виготовлення і споживання всією Державою 2 Якщо кількість населення яке створює ВВП зменшилось на 10% з 42 млн до 38 млн(за рахунок виїзду на заробітки в інші країни), а ВВП Країн зменшилось на 5%... То кожен з тих хто залишився а - створив на 5% більше б - спожив на 5% більше.
Таким чином Життя тих хто залишились -покращилось на 5% Бо якість життя - це не в останню чергу і обєм споживання товарів/послуг
sergey_sryvkin написав:Тобто громадяни Лагун та Коломойський - є стовпами суспільства, чесні та порядні люди, що були локомотивом економіки, та завжди піклувалися за простих пенсіонерів
обычно под предлогом "піклування за простих пенсіонерів" чиновники вводят новые законы для личной наживы и распила бюджета. КПД у государства в плане помощи пенсионерам - крайне низкий, слишком большая часть уходит в карманы, пенсионерам достаются копейки, если доживут до пенсии. Та-же Дельта для пенсионеров делала на мой взгляд даже больше, чем государство сейчас.
AlexxK написав:Неужели пенсии выдавала каждому пенсионеру – из частного Пенсионного Фонда «ДельтаСчастливаяСтарость»?
Дельта пенсионерам проценты хорошие платила, при этом коммунальными тарифами, налогами и комиссиями не душила, в отличие от государства
Если глубже копнуть, то вся социальность государства давно прогнила и под социальными лозунгами прячутся исключительно корыстные личные интересы чиновников и олигархов. Снаружи красивые декорации и транспаранты, а заглянешь за декорацию там черви коррупции, распила и откатов копошатся...