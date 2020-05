Додано: Нед 03 тра, 2020 13:26

sergey_sryvkin написав: flyman написав: та пля, тут зразу 4 порохобота з кущів вискочило,

та пля, тут зразу 4 порохобота з кущів вискочило,

— Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.

— Один??? Да их тут тысячи! — Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.— Один??? Да их тут тысячи!

розслабся, про банк ран і 4х девал зусиллями По і Го вже потерли,

видихай і читай будівельника про ріст жиров в маслах розслабся, про банк ран і 4х девал зусиллями По і Го вже потерли,видихай і читай будівельника про ріст жиров в маслах

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/