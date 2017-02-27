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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5303530453055306

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 293
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
8%
22
27.01-27.5
14%
40
27.51-28.0
14%
40
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
35
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
22%
63
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:32

  Амвросий написав:Дельта пенсионерам проценты хорошие платила, при этом коммунальными тарифами и налогами не душила, в отличие от государства

Ну Вы и сравнили – теплое с мягким!
Если бы «Дельта» коммунальные услуги населению предоставляла (по низким тарифам или вообще без оных), а также организовала другие услуги населению – медицинские, образовательные, защитные и др. (что там еще входит в функции государства :) ), и при этом не душила налогами, а лучше вообще их не собирала с граждан – я бы с Вами охотно согласился!

  Амвросий написав:Если глубже копнуть, то вся социальность государства давно прогнила и под социальными лозунгами прячутся исключительно корыстные личные интересы чиновников и олигархов. Снаружи красивые декорации и транспаранты, а заглянешь за декорацию там черви коррупции, распила и откатов копошатся...

С этим согласен, но какое это имеет отношение к нашему с Вами разговору о якобы преобладании роли "Дельты" в сравнении с государством в части заботы о пенсионерах? :)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:42

У квітні оптові ціни на дизпальне знизилися більш ніж на 20%

ередня ціна дизельного пальна у дрібнооптовому сегменті у квітні впала на 23% - з 16,40 до 12,70 грн/л.

Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дані "Консалтингової групи А-95".

Видання пише, що це найбільше місячне зниження дрібнооптових цін на ДП з листопада 2018 року.

Також повідомляється, що Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти" за місяць знизив ціни на спотові відвантаження на 2,5 грн/л, до 12,95 грн/л.

Оптові ціни в квітні знижувалися, реагуючи на обвал зовнішніх котирувань. В останні дні квітня світові ціни на нафту та паливні котирування в Європі демонстрували зростання через очікування відновлення попиту.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:49

  AlexxK написав:С этим согласен, но какое это имеет отношение к нашему с Вами разговору о якобы преобладании роли "Дельты" в сравнении с государством в части заботы о пенсионерах? :)


А вы не видите? Дельта была хорошим банком, который не обдирал пенсионеров (и не только), банк давал им возможность заработать какой-то процент к сбережениям.

С государством всё наоборот. Поэтому когда вы говорите о пользе государства по сравнению с "Дельтой", я с вами совершенно не согласен. :)

Вы не замечали, что любая отрасль куда государство лезет регулировать, просто обречена на банкротство? Это не случайно, потому что такова суть государства :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:04

  Амвросий написав:А вы не видите? Дельта была хорошим банком, который не обдирал пенсионеров (и не только), банк давал им возможность заработать какой-то процент к сбережениям.


Коля, ты? Челку поправь, глаз не видно :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 5303530453055306
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