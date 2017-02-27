Амвросий написав:Дельта пенсионерам проценты хорошие платила, при этом коммунальными тарифами и налогами не душила, в отличие от государства
Ну Вы и сравнили – теплое с мягким! Если бы «Дельта» коммунальные услуги населению предоставляла (по низким тарифам или вообще без оных), а также организовала другие услуги населению – медицинские, образовательные, защитные и др. (что там еще входит в функции государства ), и при этом не душила налогами, а лучше вообще их не собирала с граждан – я бы с Вами охотно согласился!
Амвросий написав:Если глубже копнуть, то вся социальность государства давно прогнила и под социальными лозунгами прячутся исключительно корыстные личные интересы чиновников и олигархов. Снаружи красивые декорации и транспаранты, а заглянешь за декорацию там черви коррупции, распила и откатов копошатся...
С этим согласен, но какое это имеет отношение к нашему с Вами разговору о якобы преобладании роли "Дельты" в сравнении с государством в части заботы о пенсионерах?
У квітні оптові ціни на дизпальне знизилися більш ніж на 20%
ередня ціна дизельного пальна у дрібнооптовому сегменті у квітні впала на 23% - з 16,40 до 12,70 грн/л.
Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дані "Консалтингової групи А-95".
Видання пише, що це найбільше місячне зниження дрібнооптових цін на ДП з листопада 2018 року.
Також повідомляється, що Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти" за місяць знизив ціни на спотові відвантаження на 2,5 грн/л, до 12,95 грн/л.
Оптові ціни в квітні знижувалися, реагуючи на обвал зовнішніх котирувань. В останні дні квітня світові ціни на нафту та паливні котирування в Європі демонстрували зростання через очікування відновлення попиту.