Амвросий написав: Та-же Дельта для пенсионеров делала на мой взгляд даже больше, чем государство сейчас.
Вы уже забыли "новый процессинг"? Я-то успел вывести деньги через инетбанкинг. А большинство пенсионеров стояли в очередях в кассу за вожделенной соточкой.
Зато у них была "возможность", по утверждениям данного персонажа.
Starikan написав:Кстати, пенсионерам платит деньги Пенсионный фонд, собирающий ЕСВ с работающих. О каком уходе в карманы вы говорите? Скорее нужно говорить о работающих в тени и не платящих ЕСВ. Теоретически бюджет вообще не должен участвовать в ПФ, но приходится из-за дефицита ПФ. Поэтому и повысить пенсии не удается. По-моему, вы не знакомы с матчастью, или эмоции застилают глаза.
Starikan написав:Теоретически бюджет вообще не должен участвовать в ПФ, но приходится из-за дефицита ПФ. Поэтому и повысить пенсии не удается. По-моему, вы не знакомы с матчастью, или эмоции застилают глаза.
А из за чего децифит ПФ? Правительство на него повесило экс-чиновников, судей, прокуроров, депутатов и прочий силовой блок которые рано уходят на пенсию или имеют ее несоизмеримо больше, чем отчисляют.
Serg-ik написав:Со стороны денежного рынка в США все готово для ослабления доллара, что станет сигналом к "риск-он"; на международном рынке напряжение с долларами пока не снято, но процессы идут.
В случае запуска "риск-он" ожидаю ралли на всех финансовых рынках, снижения доллара ко всем валютам и снижения трежерис с длинными сроками. Источник: https://biz.censor.net.ua/m3192123
долар повинен бути сильним під час глобальної рецесії та на початку кризи, 2х та 5ти річні трежуріс вже фактично близьконульові, ... а потім США вийде боком безтолковий трамповський період, американська бульбашка лопне, коли борги ростуть швидше росту економіки - це ненормально, коли через низьку облікову ставку йде накачка дешевим доларом проблемної боргової економіки, ... фактично підтримка за рахунок станка =>
на моменті маємо 18,5% річний ріст грошової маси, і побитий попередній рекорд, зафіксований ще в 1983 році =>
... падіння купівельної спроможності долара не за горами
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
freeze написав:Холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий американскому инвестору-миллиардеру Уоррену Баффету, продал все свои акции четырех авиакомпаний США. Это компании Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc и United Airlines Holdings Inc. О продаже сообщает агентство Bloomberg.
Баффет заявил, что потерял деньги на инвестициях в авиацию, назвав их ошибкой.
діда поки не питаючи огидно підстригли під полубокс, а чи побриють, як більшість бичків - це вже інше питання ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані