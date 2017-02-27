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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5305530653075308>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 295
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
7%
22
27.01-27.5
14%
40
27.51-28.0
14%
40
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
36
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
22%
64
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:04

Со стороны денежного рынка в США все готово для ослабления доллара, что станет сигналом к "риск-он"; на международном рынке напряжение с долларами пока не снято, но процессы идут.

В случае запуска "риск-он" ожидаю ралли на всех финансовых рынках, снижения доллара ко всем валютам и снижения трежерис с длинными сроками. Источник: https://biz.censor.net.ua/m3192123
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:19

  sergey_sryvkin написав:До речі, на всіх без винятку закордонних дільницях серед "заробітчан" переміг Порошенко. За клована голосувало безпорадне стадо.


Забывается всё )))
Среди заробитчан в Польше победил Зеленский, аналогично на участках в Венгрии, Чехии, Грузии, Прибалтике.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp314 ... 1=720.html

А также Зеленский победил в армии на спецучастках в зоне АТО.
https://ru.slovoidilo.ua/2019/04/22/nov ... x-zone-oos
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:31

Dragon Capital прогнозирует увеличение числа безработных за апрель на 3 млн человек до рекордного уровня 3,4 млн, а уровень безработицы - до 20% от экономически активного населения.

Зображення

https://nv.ua/ukr/biz/economics/bezrobi ... 85855.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:40

  Starikan написав:
  Амвросий написав: Та-же Дельта для пенсионеров делала на мой взгляд даже больше, чем государство сейчас.

Вы уже забыли "новый процессинг"? :mrgreen:
Я-то успел вывести деньги через инетбанкинг.
А большинство пенсионеров стояли в очередях в кассу за вожделенной соточкой.

Зато у них была "возможность", по утверждениям данного персонажа. :)
  Starikan написав:Кстати, пенсионерам платит деньги Пенсионный фонд, собирающий ЕСВ с работающих.
О каком уходе в карманы вы говорите?
Скорее нужно говорить о работающих в тени и не платящих ЕСВ.
Теоретически бюджет вообще не должен участвовать в ПФ, но приходится из-за дефицита ПФ. Поэтому и повысить пенсии не удается.
По-моему, вы не знакомы с матчастью, или эмоции застилают глаза.

Скорее, ошибся форумом.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:50

  Starikan написав:Теоретически бюджет вообще не должен участвовать в ПФ, но приходится из-за дефицита ПФ. Поэтому и повысить пенсии не удается.
По-моему, вы не знакомы с матчастью, или эмоции застилают глаза.


А из за чего децифит ПФ? Правительство на него повесило экс-чиновников, судей, прокуроров, депутатов и прочий силовой блок которые рано уходят на пенсию или имеют ее несоизмеримо больше, чем отчисляют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:48

  freeze написав:
  sergey_sryvkin написав:До речі, на всіх без винятку закордонних дільницях серед "заробітчан" переміг Порошенко. За клована голосувало безпорадне стадо.


Забывается всё )))
Среди заробитчан в Польше победил Зеленский, аналогично на участках в Венгрии, Чехии, Грузии, Прибалтике.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp314 ... 1=720.html


Згоден, про "без винятку" не правий. ЦВК не читав, бачив мапу, типу як тут
https://nikvesti.com/articles/155349
і не помітив там ніякої зелені за кордоном.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:52

  Serg-ik написав:Со стороны денежного рынка в США все готово для ослабления доллара, что станет сигналом к "риск-он"; на международном рынке напряжение с долларами пока не снято, но процессы идут.

В случае запуска "риск-он" ожидаю ралли на всех финансовых рынках, снижения доллара ко всем валютам и снижения трежерис с длинными сроками. Источник: https://biz.censor.net.ua/m3192123

долар повинен бути сильним під час глобальної рецесії та на початку кризи, 2х та 5ти річні трежуріс вже фактично близьконульові, ... а потім США вийде боком безтолковий трамповський період, американська бульбашка лопне, коли борги ростуть швидше росту економіки - це ненормально, коли через низьку облікову ставку йде накачка дешевим доларом проблемної боргової економіки,
... фактично підтримка за рахунок станка =>
Зображення

на моменті маємо 18,5% річний ріст грошової маси, і побитий попередній рекорд, зафіксований ще в 1983 році =>

Зображення

... падіння купівельної спроможності долара не за горами :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:05

Приколы нашего городка

  TylerTruman_ написав:
... падіння купівельної спроможності долара не за горами :roll:

Так во что выходить?

В гривну?

Критикуя предлагай(с).

Или раша фубль на фоне сложившейся нефти и газа?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:11

  freeze написав:Холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий американскому инвестору-миллиардеру Уоррену Баффету, продал все свои акции четырех авиакомпаний США. Это компании Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc и United Airlines Holdings Inc.
О продаже сообщает агентство Bloomberg.

Баффет заявил, что потерял деньги на инвестициях в авиацию, назвав их ошибкой.

діда поки не питаючи огидно підстригли під полубокс, а чи побриють, як більшість бичків - це вже інше питання ... :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:15

  somilitark написав:
  TylerTruman_ написав:
... падіння купівельної спроможності долара не за горами :roll:

Так во что выходить?

В гривну?

Критикуя предлагай(с).

Или раша фубль на фоне сложившейся нефти и газа?

у вашому випадку, критикуючи, для початку потрібно логіку включати, ви ж не Юрій61, правильно?
тобто вибірково цитуючи, цитуйте де я про предмет вашого ірраціонального питання написав ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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