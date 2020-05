freeze написав:

Холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий американскому инвестору-миллиардеру Уоррену Баффету, продал все свои акции четырех авиакомпаний США. Это компании Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc и United Airlines Holdings Inc.О продаже сообщает агентство Bloomberg.заявил, чтона инвестициях в авиацию,