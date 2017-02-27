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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5305530653075308

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 295
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
7%
22
27.01-27.5
14%
40
27.51-28.0
14%
40
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
36
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
22%
64
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:57

Економічна ситуація йде в прірву
в більшості людей за місяць завершились накопичення :oops:

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 02:20

  Starikan написав:Я-то успел вывести деньги через инетбанкинг.
А большинство пенсионеров стояли в очередях в кассу за вожделенной соточкой.


Когда пенсионеры стояли в очередях, заходил в кассу положить гривну на депозит, пенсионеры без очереди пропускали :D Всё что оставалось на счетах забирал уже через ФГВФЛ в другом банке
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 04 тра, 2020 03:32, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 02:44

  greenozon написав:Економічна ситуація йде в прірву
в більшості людей за місяць завершились накопичення :oops:


Вот риэлтор в трениках, полагаю из Сталино, и депутат от коммунистической партии прям прелесть, а не ролик...с первых секунд понимаешь достойно просмотра!)))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:25

Утренние курсы, 9-15:

Харьков 27.10 - 27.14,
большинство предложений наличного доллара, покупка - продажа:
27.10 - 27.14/27.15 (ПОВ, опт)

Сумы 27.05 - 27.15
Полтава 27.10 - 27.16

В выходные дни: Харьков 27.12 - 27.14, Сумы 27.05 - 27.15, Полтава 27.10 - 27.17
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:31

Изменение наличного курса за неделю, 4 недели:Зображення

PS. Буду выкладывать по понедельникам. Не было какой-то цели систематизировать. Но данные ведь есть. Просто цифры.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:33

  TylerTruman_ написав:
  Serg-ik написав:Со стороны денежного рынка в США все готово для ослабления доллара, что станет сигналом к "риск-он"; на международном рынке напряжение с долларами пока не снято, но процессы идут.

В случае запуска "риск-он" ожидаю ралли на всех финансовых рынках, снижения доллара ко всем валютам и снижения трежерис с длинными сроками. Источник: https://biz.censor.net.ua/m3192123

долар повинен бути сильним під час глобальної рецесії та на початку кризи, 2х та 5ти річні трежуріс вже фактично близьконульові, ... а потім США вийде боком безтолковий трамповський період, американська бульбашка лопне, коли борги ростуть швидше росту економіки - це ненормально, коли через низьку облікову ставку йде накачка дешевим доларом проблемної боргової економіки,
... фактично підтримка за рахунок станка =>
Зображення

на моменті маємо 18,5% річний ріст грошової маси, і побитий попередній рекорд, зафіксований ще в 1983 році =>

Зображення

... падіння купівельної спроможності долара не за горами :roll:

FED підніме по трежерисам % і зв"яже ліквідність, як це робив наш НБУ минулого року, і гривня зміцнювалася відносно $

А інфляція буде собі потихеньку повзти черепахою. А не стибати зайцем як вна Україні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 5305530653075308
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