TylerTruman_ написав: Serg-ik написав: Со стороны денежного рынка в США все готово для ослабления доллара, что станет сигналом к "риск-он"; на международном рынке напряжение с долларами пока не снято, но процессы идут.



долар повинен бути сильним під час глобальної рецесії та на початку кризи, 2х та 5ти річні трежуріс вже фактично близьконульові, ... а потім США вийде боком безтолковий трамповський період, американська бульбашка лопне, коли борги ростуть швидше росту економіки - це ненормально, коли через низьку облікову ставку йде накачка дешевим доларом проблемної боргової економіки,

... фактично підтримка за рахунок станка =>





на моменті маємо 18,5% річний ріст грошової маси, і побитий попередній рекорд, зафіксований ще в 1983 році =>







FED підніме по трежерисам % і зв"яже ліквідність, як це робив наш НБУ минулого року, і гривня зміцнювалася відносно $



