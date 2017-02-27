Serg-ik написав:Со стороны денежного рынка в США все готово для ослабления доллара, что станет сигналом к "риск-он"; на международном рынке напряжение с долларами пока не снято, но процессы идут.
В случае запуска "риск-он" ожидаю ралли на всех финансовых рынках, снижения доллара ко всем валютам и снижения трежерис с длинными сроками. Источник: https://biz.censor.net.ua/m3192123
долар повинен бути сильним під час глобальної рецесії та на початку кризи, 2х та 5ти річні трежуріс вже фактично близьконульові, ... а потім США вийде боком безтолковий трамповський період, американська бульбашка лопне, коли борги ростуть швидше росту економіки - це ненормально, коли через низьку облікову ставку йде накачка дешевим доларом проблемної боргової економіки, ... фактично підтримка за рахунок станка =>
на моменті маємо 18,5% річний ріст грошової маси, і побитий попередній рекорд, зафіксований ще в 1983 році =>
... падіння купівельної спроможності долара не за горами
FED підніме по трежерисам % і зв"яже ліквідність, як це робив наш НБУ минулого року, і гривня зміцнювалася відносно $
А інфляція буде собі потихеньку повзти черепахою. А не стибати зайцем як вна Україні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/