гривны не хватает, значит курс вниз
А если серьёзно, похоже правительство ориентируется на курс 27.6.
А тем временем М1/ЗВР уже 30.5
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:00
гривны не хватает, значит курс вниз
А если серьёзно, похоже правительство ориентируется на курс 27.6.
А тем временем М1/ЗВР уже 30.5
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 04 тра, 2020 14:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:04
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:14
нет, не лохонулся.
но будет еще меньше.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:45
гривны не хватает, значит курс вниз /quote]
Это доллара может не хватать, мы его не можем напечатать, а гривны всегда будет ровно столько, чтобы выплатить военным, армии бюджетников, пенсионеров, огромному госаппарату и тд., плюс МВФ просит не нарушать график выплат ему, плюс держатели ОВГЗ, их нельзя обидеть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:47
Тобто тре було на рік під 3% поки ще менше?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:54
Ну, давать оценку законодательству я конечно же не буду. Скажу только, что по логике это правильно, если НБУ напрямую не может финансировать дефицит бюджета. Но никто же не запрещал банкам покупать у минфина ОВГЗ, а НБУ предоставлять банкам рефинансирование. Да, схема топорная, но она работает! «А шо остаётся делать?» (С)
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:02
тут ключове слово не "напрямую", а "не может финансировать".
Тобто, не годувати злиденну владу за рахунок інших. Тому й закон такий існує, щоб не повертатися у гіперок 90х.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:05
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:17
на год? нет.
если особо некуда, а "кавалирки" в цене пока не падают, то 6 месяцев - самый раз.
там и осмотреться.
иначе можно ж пропить
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems, Tatkaumnihka і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|