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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5312531353145315>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 298
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
7%
22
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
37
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
64
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:00

  somilitark написав:Выходит надо будет 50 процентов доходов тупо печатать ???
Это к курсу 25 или 23,таксисты помогите разобраться?


гривны не хватает, значит курс вниз :mrgreen:

А если серьёзно, похоже правительство ориентируется на курс 27.6.

А тем временем М1/ЗВР уже 30.5
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 04 тра, 2020 14:19, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:04

  SherLock написав:принято правильное решение по ОВГЗ. По закону НБУ не может финансировать дефицит


Так це закон кривий, чи рішення неправильне? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:14

  flyman написав:3% на рік до податків $ депозит , відмовився продовжувати. Лоханувся?

нет, не лохонулся.
но будет еще меньше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:45

  Амвросий написав:
  somilitark написав:Выходит надо будет 50 процентов доходов тупо печатать ???
Это к курсу 25 или 23,таксисты помогите разобраться?


гривны не хватает, значит курс вниз :mrgreen: /quote]

Это доллара может не хватать, мы его не можем напечатать, а гривны всегда будет ровно столько, чтобы выплатить военным, армии бюджетников, пенсионеров, огромному госаппарату и тд., плюс МВФ просит не нарушать график выплат ему, плюс держатели ОВГЗ, их нельзя обидеть.
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freeze
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:47

  Yuri_T написав:
  flyman написав:3% на рік до податків $ депозит , відмовився продовжувати. Лоханувся?

нет, не лохонулся.
но будет еще меньше.

Тобто тре було на рік під 3% поки ще менше?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:54

  sergey_sryvkin написав:
  SherLock написав:принято правильное решение по ОВГЗ. По закону НБУ не может финансировать дефицит

Так це закон кривий, чи рішення неправильне? :)

Ну, давать оценку законодательству я конечно же не буду. Скажу только, что по логике это правильно, если НБУ напрямую не может финансировать дефицит бюджета. Но никто же не запрещал банкам покупать у минфина ОВГЗ, а НБУ предоставлять банкам рефинансирование. Да, схема топорная, но она работает! «А шо остаётся делать?» (С) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:02

  SherLock написав:
  sergey_sryvkin написав:
  SherLock написав:принято правильное решение по ОВГЗ. По закону НБУ не может финансировать дефицит

Так це закон кривий, чи рішення неправильне? :)

по логике это правильно, если НБУ напрямую не может финансировать дефицит бюджета. Но никто же не запрещал банкам


тут ключове слово не "напрямую", а "не может финансировать".

Тобто, не годувати злиденну владу за рахунок інших. Тому й закон такий існує, щоб не повертатися у гіперок 90х.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:05

Если в среду гасим 3 млрд$ нерезам, то значит завтра надо в автобус и в обменник по любому ?

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:17

  flyman написав:
  Yuri_T написав:
  flyman написав:3% на рік до податків $ депозит , відмовився продовжувати. Лоханувся?

нет, не лохонулся.
но будет еще меньше.

Тобто тре було на рік під 3% поки ще менше?

на год? нет.
если особо некуда, а "кавалирки" в цене пока не падают, то 6 месяцев - самый раз.
там и осмотреться.
иначе можно ж пропить :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Образно говоря, инвесторы понимают, что при походе из точки "А" до точки "С", есть провал в точке "Б". Но в точке "С" проблемы закончатся, карантин будет снят и начнется восстановление экономики. А тогда зачем продавать акции сейчас (в точке "Б"), в самом низу. Никакой другой кризис не давал такой формулы. Инвесторы не знали, что будет в точке "С", поскольку будущее не было определено. И поэтому они продавали в точке "Б".

https://delo.ua/opinions/fondovyj-rynok ... -b-367977/

Если даже через голову санкций США Северный поток-2 удастся достроить, то его будет невозможно запустить в сегодняшнем варианте. Евродиректива гласит, что собственник трубы не может быть одновременно собственником прокачиваемого газа.

https://delo.ua/opinions/germanija-otka ... iz-368103/
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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