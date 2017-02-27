у вашому випадку, критикуючи, для початку потрібно логіку включати, ви ж не Юрій61, правильно? тобто вибірково цитуючи, цитуйте де я про предмет вашого ірраціонального питання написав ...
Вспомнился анекдот от ДС. Чукча ты куда собрался,спросил его сосед,чукча говорит в ответ : в Москву однако, в союз писателей. Сосед в шоке и возмущается: ты же читать не умеешь,какие писатели??? Чукча отвечает:я зачем мне уметь читать,я же в писатели иду!!!
Так что я запишу вас в компанию писателей ,понимать вам экономику и делать выводы вам точно не надо.
По курсу, от чую что это дно из дна.
мені все рівно куди мене записав той, у кого виявляється, як із читанням, так із писанням проблеми, ... я аргументи стосовно ризиків розкручування доларової інфляції не вперше приводжу, по суті ви нічого не писали, ... але, 1) до чого тут гривня? я за неї щось писав, чи агітував (як ще не так давно топили ви)? до чого взагалі в тому випадку тугрики любої розвиваючоїся країни? 2) по рублю я давав прогноз (нагадую, поточна ціль згідно ТА 92)? які можуть бути питання?
п.с. на повідомлення можете не відповідати, регулярно простинями скаржитися я вам не заважаю, але адресуючи повідомлення мені, будь ласка, зайвий раз подумайте і будьте конкретні, без писання що попало
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Сводный платежный баланс Украины в марте 2020 года сведен с дефицитом $1,8 млрд, тогда как в марте 2019 года профицит составлял $645 млн, такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
Согласно им, дефицит текущего счета платежного баланса в марте-2020 составил $389 млн, что в 1,4 раза ниже аналогичного показателя годом ранее ($526 млн).
В частности, объем экспорта товаров снизился на 3,7% (в феврале вырос на 1,7%) – до $3,8 млрд. Снижение показателя было обусловлено сокращением экспорта черных и цветных металлов на 13,1% (в феврале – на 2%), древесины и изделий из нее – на 11,7% (7,8%), а также падением экспорта продукции машиностроения на 12,4%, который месяцем ранее увеличился на 20,2%.
В то же время в марте вырос экспорт продовольственных товаров на 2,3% (в феврале – 1,4%), минеральных продуктов – на 3,5% (14,1%), а также химической продукции – на 16,8%, экспорт которой месяцем ранее сократился на 2,5%.
За первый квартал этого года в номинальном измерении вырос экспорт в страны Азии (на $606 млн, или на 17,1%), тогда как экспорт в страны ЕС и в Россию уменьшился соответственно на $399 млн (9,3%) и на $81 млн (13,6%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии увеличилась до 36,9% (с 31,5% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС и Россию сократилась соответственно до 34,7% (с 38,3%) и до 4,5% (с 5,3%).
Импорт товаров в марте сократился на 4,6% – до $4,6 млрд, тогда как в предыдущем месяце этот показатель снизился на 5,2%, а без учета растаможки автомобилей с иностранной регистрацией в начале 2019 года остался на уровне прошлого года.
В том числе энергетический импорт сократился на 10,6% (в феврале – на 13,9%), а неэнергетический – на 3,4% (в феврале – на 3,2%, но без учета растаможки автомобилей с иностранной регистрацией – вырос на 3,3%).
В марте, в частности, сократился импорт продукции машиностроения на 2,5% и промышленных изделий – на 6,7%, тогда как в феврале эти показатели выросли на 3,9% и 33,2% соответственно. Кроме того, сократился импорт черных и промышленных металлов на 8,4% (месяцем ранее – на 11%) и одновременно увеличился экспорт продовольственных товаров на 21% (в феврале – на 15,6%).
В целом за первый квартал 2020 года больше всего в номинальном значении сократился импорт из России (на $587 млн, или на 33,5%), а его доля в общем импорте уменьшилась до 8,9% (с 12,9%). Вместе с тем вырос импорт из стран Азии (на $153 млн, или на 4,7%) и ЕС (на $141 млн, или на 2,7%) с соответствующим ростом их доли в общем импорте до 26,4% (с 24,2%) и 41% (с 38,4%).
По данным НБУ, дефицит баланса первичных доходов в марте-2020 вырос до $297 млн по сравнению с $106 млн к марту годом ранее за счет увеличения объемов выплат по дивидендам на $159 млн.
Согласно статистике Нацбанка, чистое заимствование от внешнего мира в марте 2020 года (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило $388 млн, что в 1,4 раза меньше, чем в марте 2019 года ($534 млн).
Чистый отток капитала по финансовому счету (чистые заимствования) составил $1,4 млрд, тогда как в марте прошлого года был чистый приток $1,2 млрд капитала. В частности, чистый отток по операциям частного сектора в марте-2020 составил $943 млн (годом ранее - $42 млн).
В целом за первый квартал 2020 года чистый отток средств по финансовому счету составил $387 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года Нацбанк зафиксировал чистый приток $490 млн.
Кроме того, чистый отток по операциям госсектора в марте составил $447 млн (в марте-2019 был чистый приток $1,2 млрд), который сформировался за счет выплат по ранее привлеченным кредитам от международных партнеров в размере $158 млн и чистой продажи ОВГЗ нерезидентами на $293 млн.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в марте-2020 составил $25 млн (в марте-2019 - $193 млн), из которых 57% были направлены в реальный сектор, а остаток – реинвестированы в банковский.
В целом в первом квартале 2020 года чистый приток ППИ был оценен в $540 млн, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году ($507 млн).
Чистый отток внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями в марте этого года составил $410 млн. Снижение данного показателя было обусловлено выплатами по ранее размещенным еврооблигациям в размере $285 млн, чистым увеличением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $124 млн и чистыми выплатами по кредитам на сумму $79 млн. Кроме того, банки продали ценные бумаги нерезидентов на $75 млн.
Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) за третий месяц текущего года составило $666 млн и обуславливалось увеличением объемов наличной валюты вне банков на $642 млн, чистым уменьшением задолженности по кредитам и займам на $289 млн, выплатам по ранее размещенным еврооблигациям на $50 млн и ростом чистого внешнего долга по торговым кредитам на $342 млн.
По состоянию на 1 апреля 2020 года объем международных резервов Украины снизился до $24,9 млрд (с $27 млрд на 1 марта), что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,5 месяцев, сообщает НБУ.
flyman написав:На підході ешелони валюти від МВФ, як і самальоти з готівкою.
Давайте сначала дождемся эти "эшелоны" Сегодня Нацбанк полтора часа на рынке колядовал, чтобы настрелять свою 20-ку по 26,95. Еле собрал, такие "огромные" объемы были Раньше, бывало, 3-5 минут хватало.
flyman написав:Акордбанк дав без проблем валюту по закінченню депо. 3% на рік до податків $ депозит , відмовився продовжувати. Лоханувся?
Мудрое решение. Если что, этот - одним из первых пойдет под откос. Чтобы следы замести.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................04.05.2020................05.05.2020 дата розрахунку...............30.04.2020................04.05.2020 Євро..................................29,2939......................29,5078 Долар США.......................26,9592......................26,9749 После полудня гривна отыграла чуть менее копейки. Открылись на копейку выше закрытия четверга. После утреннего кофе вернулись на уровень открытия, чуток постояли, приподняли на полкопейки биды, сократив спред до рабочих 3 копеек и уравновесились. Минут через 40 приподнялись на 2 копейки. Только после этого началась торговля, которая пока проходит в балансе. Сразу после 12 приподняли биды на полкопейки и ушли на обед. После обеда опустились на копейку. Официальный курс встретили котировками 26.9550 - 26.9800. За день выросли на полкопейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно закрытия четверга. Весьма скучная и, похоже, малоликвидная сессия. После удлиненных выходных раскачиваемся долго, основной объем сделок, насколько я могу судить, был заключен во второй половине торгов.
Этот день в истории: 2019 - 26.4805 (-7) +49 2018 - 26.3055 (+11) +67
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................04.05.2020................05.05.2020 дата розрахунку...............30.04.2020................04.05.2020 Євро..................................29,2939......................29,5078 Долар США.......................26,9592......................26,9749 После полудня гривна отыграла чуть менее копейки. Открылись на копейку выше закрытия четверга. После утреннего кофе вернулись на уровень открытия, чуток постояли, приподняли на полкопейки биды, сократив спред до рабочих 3 копеек и уравновесились. Минут через 40 приподнялись на 2 копейки. Только после этого началась торговля, которая пока проходит в балансе. Сразу после 12 приподняли биды на полкопейки и ушли на обед. После обеда опустились на копейку. Официальный курс встретили котировками 26.9550 - 26.9800. За день выросли на полкопейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно закрытия четверга. Весьма скучная и, похоже, малоликвидная сессия. После удлиненных выходных раскачиваемся долго, основной объем сделок, насколько я могу судить, был заключен во второй половине торгов.
Этот день в истории: 2019 - 26.4805 (-7) +49 2018 - 26.3055 (+11) +67
2017 - 26.4858 (-4) 2016 - 25.1953 (-1)
в среду будем улетать? Нерезы 5+2млрд?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
somilitark написав:Собрали 104 ярда доходов за апрель, из них НБУ подсуетился на 43 ярда. И всё равно план не выполнен,а расходов и льгот добавили. Выходит надо будет 50 процентов дохотдов тупо печатать ??? Это к курсу 25 или 23,таксисты помогите разобраться? Это крах или ещё разминка?
На підході ешелони валюти від МВФ, як і самальоти з готівкою. З.І. Акордбанк дав без проблем валюту по закінченню депо. 3% на рік до податків $ депозит , відмовився продовжувати. Лоханувся?
Если боятся домушников,то однозначно не правильно поступили. Если адекватно смотреть на вещи,то я уверен,что к осени нас ждёт многокурсие. Наверняка вы валюту в виде валюты не получите,скорее всего гривной по особому курсу,который будет выгоден банку. Уверен,что 2.4% годовых будет потеряно раз плюнуть. А пока смотрим за держфинансами,там намечается 90-е во всей красе. Вчера смотрел зомбоящик,уже зе пообещал 30 ярдов кредитов предпринимателям под 3-5 %,я так понял самым маленьким,так что станок запускают на полную мощность,хотят посмотреть что из этого получится(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.