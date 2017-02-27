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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пішли дощі, але з тих чи інших причин, необхідно пересіяти біля 500 тис га земель. На один га треба не менше 200 уо. Це означає, що в найближчі дні на валютних ринках (МБ і чорно-готівковий) вийде десь 100 млн уо. Чи щось вийде пропозицією, а на щось зменшиться попит. При теперішніх обємах МБ це суттєва сума...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:43
Интересно,а на чём будут пересеивать?
На конях?
Ну тогда надо будет только сена купить с подковами и извозчикам уплатить.
Ну а если импортная техника выйдет в поля,то думаю её надо будет заправить импортной соляркой,обслужить импортными железяками.
Ну а потом уплатить нашим работягам,интересно,а посевной материал наш,отечественный?
Сомневаюсь.
Так что если теоретически у тех кто будут пересевать денюжки в валюте,то сначала их сдадут,а потом добрая половина вернётся опять в валюту для покупки топлива и масел,обслуживания и покупки техники,семян и удобрений. По сути в этом всём "банкете" только работа трактористов и работа техсервиса это гривневая составляющая,остальное это возврат обратно в валюту.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:46
солярку покупают через гривну, берут залоговые кредиты, льготные на 6-12 месяцев. И как раз в конце лета будут гасить. А так будут сливать Апрель-Май.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:03
Ого,вот так трудовой возраст у зеклоунов стал 10+ лет,все кто старше 10-ти лет на поля и к станкам!
А верный почитатель охренелого нам всем поведал,что гривна уже стала свободно конвертируемой валютой,оплату за импортное топливо проводят гривной с отсрочкой на 6-12 месяцев,сейчас взял,добавил 6-12 мес. и получил август,5+6....12=9,ещё один проФФесор математики
ВСЁ,доллар в международных расчётах не нужен,есть гривна,это такая стабильная и надёжная валюта,что поставщики из Саудовской Аравии или США готовы ждать хоть год,только бы сейчас заполучить расписки от косюков и бахматюков
Волшебный форум,столько петросянов в одном месте)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:06
на юге дождей не было и не предвидятся
Озимым дождь уже не поможет: на юге Одесской области засуха уничтожила до 70% посевов
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:07
Добрый Вечер Всем !
Всем Доброго Здоровья и Удачи .
Тут еще как бы надо добавить затраты на первую посадку , семена , топливо, зряплату , зернохранилища и т.д.
Про это лучше бы написал "Кверти" .
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:20
Так ждем всей страной
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:35
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вітаю. Затрати на вже зроблені раніше роботи тут ні до чого. Мова йде про те, що дещо неочікувано виникли нові повторні роботи, фінанси під які ніхто не резервував. Їх треба взяти зараз і досить оперативно. Очевидно, що не під все будуть здавати, щось буде і в грн витрачатися...
Щодо імпортної складової цих робіт, я не знаю на яких умовах працюють великі імпортери пального, запчастин, частково зерна (щось маємо і свого). Але здебільшого імпорт іде по частковій передоплаті, частковій оплаті в короткий термін після поставки (до 30-45 днів). Не треба вважати, що якщо за експорт офшорні експортери повертають валюту за 90-180 днів, то і за імпорт можна з таким же відтермінуванням платити. Тому, більшість цих "розхідників" вже оплачена і валюта на них куплена. Очевидно, що грн за пальне, запчастини, насіння (з вирахуванням податків-акцизів-оренд-зп отже не більше половини) піде на купівлю валюти, але не так терміново. Це вже будуть оплати наступних поставок, необхідності в яких зараз не дуже є, адже склади імпортом заповнені... Тому, вплив пропозиції валюти зараз може бути більш відчутним і оперативним. Попит буде пізніше, розмазаний і дддааалеко не на всю здану суму.
Звичайно, що я можу помилятися... Так, було б цікаво Кверті почитати чи когось ще з безпосередньо сільського господарства...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:44
Имелось ввиду именно этот пересев,понятно что себестоимость взлетит до небес,но я говорил о сливе валюты именно под сегодняшний форс мажор,и не понятно будут ли позитивные результаты от этого всего мероприятия.
В Киеве толком несколько месяцев не было осадков,а сейчас похоже стало затапливать,неделю назад выпало полнормы(26 мм) месячных осадков,сегодня пошли с женой в магаз,так наверное добрый час ждали,пока ливень успокоится,причём очень плотный дождь был,мне супруга в шутку говорит,смотри,мы выбрали место проклятое под козырьком закрытого ларька,уже авто штук 5 подъезжало,но никто не выходил,ждали,терпели,видели и понимали что дождь как из ведра надолго и ехали дальше.
Думаю тут стоит вспомнить нашу пословицу,что занадто то не здраво,то засуха и пылевая буря,то резкий разворот и намёки на наводнение(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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