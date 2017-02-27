Додано: Пон 04 тра, 2020 19:15

Пішли дощі, але з тих чи інших причин, необхідно пересіяти біля 500 тис га земель. На один га треба не менше 200 уо. Це означає, що в найближчі дні на валютних ринках (МБ і чорно-готівковий) вийде десь 100 млн уо. Чи щось вийде пропозицією, а на щось зменшиться попит. При теперішніх обємах МБ це суттєва сума...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.