RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5315531653175318>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 298
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
7%
22
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
37
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
64
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пішли дощі, але з тих чи інших причин, необхідно пересіяти біля 500 тис га земель. На один га треба не менше 200 уо. Це означає, що в найближчі дні на валютних ринках (МБ і чорно-готівковий) вийде десь 100 млн уо. Чи щось вийде пропозицією, а на щось зменшиться попит. При теперішніх обємах МБ це суттєва сума...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3652
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2421 раз.
Подякували: 3458 раз.
 
Профіль
2
4
17
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:43

  orest написав: вийде десь 100 млн уо. Чи щось вийде пропозицією, а на щось зменшиться попит. При теперішніх обємах МБ це суттєва сума...


Интересно,а на чём будут пересеивать?

На конях?

Ну тогда надо будет только сена купить с подковами и извозчикам уплатить.

Ну а если импортная техника выйдет в поля,то думаю её надо будет заправить импортной соляркой,обслужить импортными железяками.

Ну а потом уплатить нашим работягам,интересно,а посевной материал наш,отечественный?
Сомневаюсь.

Так что если теоретически у тех кто будут пересевать денюжки в валюте,то сначала их сдадут,а потом добрая половина вернётся опять в валюту для покупки топлива и масел,обслуживания и покупки техники,семян и удобрений. По сути в этом всём "банкете" только работа трактористов и работа техсервиса это гривневая составляющая,остальное это возврат обратно в валюту.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:46

  somilitark написав:
  orest написав: вийде десь 100 млн уо. Чи щось вийде пропозицією, а на щось зменшиться попит. При теперішніх обємах МБ це суттєва сума...


Интересно,а на чём будут пересеивать?

На конях?

Ну тогда надо будет только сена купить с подковами и извозчикам уплатить.

Ну а если импортная техника выйдет в поля,то думаю её надо будет заправить импортной соляркой,обслужить импортными железяками.

Ну а потом уплатить нашим работягам,интересно,а посевной материал наш,отечественный?
Сомневаюсь.

Так что если теоретически у тех кто будут пересевать денюжки в валюте,то сначала их сдадут,а потом добрая половина вернётся опять в валюту для покупки топлива и масел,обслуживания и покупки техники,семян и удобрений. По сути в этом всём "банкете" только работа трактористов и работа техсервиса это гривневая составляющая,остальное это возврат обратно в валюту.


солярку покупают через гривну, берут залоговые кредиты, льготные на 6-12 месяцев. И как раз в конце лета будут гасить. А так будут сливать Апрель-Май.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 22.12.16
Подякував: 186 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:03

  proftpd66 написав:
солярку покупают через гривну, берут залоговые кредиты, льготные на 6-12 месяцев. И как раз в конце лета будут гасить. А так будут сливать Апрель-Май.


Ого,вот так трудовой возраст у зеклоунов стал 10+ лет,все кто старше 10-ти лет на поля и к станкам!
А верный почитатель охренелого нам всем поведал,что гривна уже стала свободно конвертируемой валютой,оплату за импортное топливо проводят гривной с отсрочкой на 6-12 месяцев,сейчас взял,добавил 6-12 мес. и получил август,5+6....12=9,ещё один проФФесор математики :lol:

ВСЁ,доллар в международных расчётах не нужен,есть гривна,это такая стабильная и надёжная валюта,что поставщики из Саудовской Аравии или США готовы ждать хоть год,только бы сейчас заполучить расписки от косюков и бахматюков :D

Волшебный форум,столько петросянов в одном месте)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:06

  orest написав:Пішли дощі, але з тих чи інших причин, необхідно пересіяти біля 500 тис га земель. На один га треба не менше 200 уо. Це означає, що в найближчі дні на валютних ринках (МБ і чорно-готівковий) вийде десь 100 млн уо. Чи щось вийде пропозицією, а на щось зменшиться попит. При теперішніх обємах МБ це суттєва сума...



на юге дождей не было и не предвидятся

Озимым дождь уже не поможет: на юге Одесской области засуха уничтожила до 70% посевов

https://dumskaya.net/news/dozhd-uzhe-ne ... ti-114491/
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6015
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2524 раз.
Подякували: 1765 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:07

  somilitark написав:
  orest написав: вийде десь 100 млн уо. Чи щось вийде пропозицією, а на щось зменшиться попит. При теперішніх обємах МБ це суттєва сума...


Интересно,а на чём будут пересеивать?

На конях?

Ну тогда надо будет только сена купить с подковами и извозчикам уплатить.

Ну а если импортная техника выйдет в поля,то думаю её надо будет заправить импортной соляркой,обслужить импортными железяками.

Ну а потом уплатить нашим работягам,интересно,а посевной материал наш,отечественный?
Сомневаюсь.

Так что если теоретически у тех кто будут пересевать денюжки в валюте,то сначала их сдадут,а потом добрая половина вернётся опять в валюту для покупки топлива и масел,обслуживания и покупки техники,семян и удобрений. По сути в этом всём "банкете" только работа трактористов и работа техсервиса это гривневая составляющая,остальное это возврат обратно в валюту.


Добрый Вечер Всем !
Всем Доброго Здоровья и Удачи .

Тут еще как бы надо добавить затраты на первую посадку , семена , топливо, зряплату , зернохранилища и т.д.

Про это лучше бы написал "Кверти" .
холява
2
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2469 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:20

  Искатель написав:
  flyman написав:На підході ешелони валюти від МВФ, як і самальоти з готівкою.

Давайте сначала дождемся эти "эшелоны" :)


Так ждем всей страной

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 26.06.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:35

  Moneta написав:
  Искатель написав:
  flyman написав:На підході ешелони валюти від МВФ, як і самальоти з готівкою.

Давайте сначала дождемся эти "эшелоны" :)

Так ждем всей страной

Grand Touring
 
Повідомлень: 232
З нами з: 23.03.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Добрый Вечер Всем !
Всем Доброго Здоровья и Удачи .

Тут еще как бы надо добавить затраты на первую посадку , семена , топливо, зряплату , зернохранилища и т.д.

Про это лучше бы написал "Кверти" .

Вітаю. Затрати на вже зроблені раніше роботи тут ні до чого. Мова йде про те, що дещо неочікувано виникли нові повторні роботи, фінанси під які ніхто не резервував. Їх треба взяти зараз і досить оперативно. Очевидно, що не під все будуть здавати, щось буде і в грн витрачатися...
Щодо імпортної складової цих робіт, я не знаю на яких умовах працюють великі імпортери пального, запчастин, частково зерна (щось маємо і свого). Але здебільшого імпорт іде по частковій передоплаті, частковій оплаті в короткий термін після поставки (до 30-45 днів). Не треба вважати, що якщо за експорт офшорні експортери повертають валюту за 90-180 днів, то і за імпорт можна з таким же відтермінуванням платити. Тому, більшість цих "розхідників" вже оплачена і валюта на них куплена. Очевидно, що грн за пальне, запчастини, насіння (з вирахуванням податків-акцизів-оренд-зп отже не більше половини) піде на купівлю валюти, але не так терміново. Це вже будуть оплати наступних поставок, необхідності в яких зараз не дуже є, адже склади імпортом заповнені... Тому, вплив пропозиції валюти зараз може бути більш відчутним і оперативним. Попит буде пізніше, розмазаний і дддааалеко не на всю здану суму.
Звичайно, що я можу помилятися... Так, було б цікаво Кверті почитати чи когось ще з безпосередньо сільського господарства...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3652
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2421 раз.
Подякували: 3458 раз.
 
Профіль
2
4
17
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:44

  холява написав:
Тут еще как бы надо добавить затраты на первую посадку , семена , топливо, зряплату , зернохранилища и т.д.

Про это лучше бы написал "Кверти" .

Имелось ввиду именно этот пересев,понятно что себестоимость взлетит до небес,но я говорил о сливе валюты именно под сегодняшний форс мажор,и не понятно будут ли позитивные результаты от этого всего мероприятия.

В Киеве толком несколько месяцев не было осадков,а сейчас похоже стало затапливать,неделю назад выпало полнормы(26 мм) месячных осадков,сегодня пошли с женой в магаз,так наверное добрый час ждали,пока ливень успокоится,причём очень плотный дождь был,мне супруга в шутку говорит,смотри,мы выбрали место проклятое под козырьком закрытого ларька,уже авто штук 5 подъезжало,но никто не выходил,ждали,терпели,видели и понимали что дождь как из ведра надолго и ехали дальше.

Думаю тут стоит вспомнить нашу пословицу,что занадто то не здраво,то засуха и пылевая буря,то резкий разворот и намёки на наводнение(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 5315531653175318>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sinbad777, zРадио і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1830, 1831, 1832
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18311 2265609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 тра, 2020 20:45
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6932 1551672
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2020 13:03
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84377
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16079)
04.05.2020 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.