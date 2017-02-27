Вірно, не треба вважати про 90-180 днів для експортерів, бо давно вже 360
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вірно, не треба вважати про 90-180 днів для експортерів, бо давно вже 360
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:32
Так, з лютого 2019 року, якщо не помиляюся, тільки після 360 днів податкова-прокуратура-сбу зацікавиться... Але це не означає, що всі повертають через 360 днів. Більшість експортерів стараються повертати як найшвидше, адже це їх оборотні кошти. Про 90 днів написав тому, що більшість мереж супермаркетів в Європі старається платити в 60-90 днів, а ще якщо є посередник-дистриб, це додасть ще 14-30 днів. Тому і виходить не рідко термін в 75-90-120 днів. Але, повторюсь, якщо це звичайний експортер а не схематозний монополіст-офшорник, то кошти можуть повертатися і за 30 і швидше днів...
Що до імпорту, то ще в 2015-16 його можна було отримати тільки по передоплаті. Зараз можна домовитися про 30 днів чи комбіновано. Може монстри і можуть домовитися про більше трохи.
П.С. важливіше інше. Продажний і малоінформативний КМІС видав результати дослідження, навіть згідно якого "Слуги" і чинний президент втратили більше половини голосів за рік. Це не сигнал - це гудок океанічного контейнеровоза. Такими темпами до виборів восени можна розгубити все... Треба виправляти ситуацію для електорату. Ні інфляція ні девальвація не є в переліку "морквинок"...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:03
лихо вы цифрами вертите
По данным укрстата на март 2020 года:
М0 = 389290.0 млн. грн.
М1 = 762113.5 млн. грн.
М2 = 1513996.9 млн. грн.
ЗВР = 24923.75 млн. дол. США
762113.5 / 24923.75 = 30.5778
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