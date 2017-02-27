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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5315531653175318

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 298
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
7%
22
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
37
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
64
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Не треба вважати, що якщо за експорт офшорні експортери повертають валюту за 90-180 днів, то і за імпорт можна з таким же відтермінуванням платити.

Вірно, не треба вважати про 90-180 днів для експортерів, бо давно вже 360
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:32

  Serg-ik написав:
  orest написав:Не треба вважати, що якщо за експорт офшорні експортери повертають валюту за 90-180 днів, то і за імпорт можна з таким же відтермінуванням платити.

Вірно, не треба вважати про 90-180 днів для експортерів, бо давно вже 360

Так, з лютого 2019 року, якщо не помиляюся, тільки після 360 днів податкова-прокуратура-сбу зацікавиться... Але це не означає, що всі повертають через 360 днів. Більшість експортерів стараються повертати як найшвидше, адже це їх оборотні кошти. Про 90 днів написав тому, що більшість мереж супермаркетів в Європі старається платити в 60-90 днів, а ще якщо є посередник-дистриб, це додасть ще 14-30 днів. Тому і виходить не рідко термін в 75-90-120 днів. Але, повторюсь, якщо це звичайний експортер а не схематозний монополіст-офшорник, то кошти можуть повертатися і за 30 і швидше днів...
Що до імпорту, то ще в 2015-16 його можна було отримати тільки по передоплаті. Зараз можна домовитися про 30 днів чи комбіновано. Може монстри і можуть домовитися про більше трохи.

П.С. важливіше інше. Продажний і малоінформативний КМІС видав результати дослідження, навіть згідно якого "Слуги" і чинний президент втратили більше половини голосів за рік. Це не сигнал - це гудок океанічного контейнеровоза. Такими темпами до виборів восени можна розгубити все... Треба виправляти ситуацію для електорату. Ні інфляція ні девальвація не є в переліку "морквинок"... :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:03

  Yuri_61 написав:м1 = 762114 UAH млн.
24.92 млрд. USD на март 2020
https://take-profit.org/statistics/countries/ukraine/
ЭОК= 762,114 / 24,92 = 31,78


лихо вы цифрами вертите :mrgreen:

По данным укрстата на март 2020 года:
М0 = 389290.0 млн. грн.
М1 = 762113.5 млн. грн.
М2 = 1513996.9 млн. грн.
ЗВР = 24923.75 млн. дол. США

762113.5 / 24923.75 = 30.5778
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:важливіше інше. Продажний і малоінформативний КМІС видав результати дослідження, навіть згідно якого "Слуги" і чинний президент втратили більше половини голосів за рік. Це не сигнал - це гудок океанічного контейнеровоза.

некому им на смену приходить...
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:35

  Yuri_61 написав:
  Амвросий написав:
А тем временем М1/ЗВР уже 30.5


м1 = 762114 UAH млн.
24.92 млрд. USD на март 2020
https://take-profit.org/statistics/countries/ukraine/
ЭОК= 762,114 / 24,92 = 31,78

но то таке, в 2014 году ЭОК был 60 ну и что?


Извините за вмешательство, но уже не первый раз замечаю, что тут на форуме что-то усиленно считают по соотношению М1\ЗВР? Объясните бестолковому, что вы пытаетесь так найти?
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starsn
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:46

  starsn написав:
  Yuri_61 написав:
  Амвросий написав:
А тем временем М1/ЗВР уже 30.5


м1 = 762114 UAH млн.
24.92 млрд. USD на март 2020
https://take-profit.org/statistics/countries/ukraine/
ЭОК= 762,114 / 24,92 = 31,78

но то таке, в 2014 году ЭОК был 60 ну и что?


Извините за вмешательство, но уже не первый раз замечаю, что тут на форуме что-то усиленно считают по соотношению М1\ЗВР? Объясните бестолковому, что вы пытаетесь так найти?


По теории - экономически обоснованный курс гривны по отношению к доллару США. Но если бы все было так просто...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:49

  starsn написав:
  Yuri_61 написав:
  Амвросий написав:
А тем временем М1/ЗВР уже 30.5


м1 = 762114 UAH млн.
24.92 млрд. USD на март 2020
https://take-profit.org/statistics/countries/ukraine/
ЭОК= 762,114 / 24,92 = 31,78

но то таке, в 2014 году ЭОК был 60 ну и что?


Извините за вмешательство, но уже не первый раз замечаю, что тут на форуме что-то усиленно считают по соотношению М1\ЗВР? Объясните бестолковому, что вы пытаетесь так найти?

сто лет назад на т.наз. "червонцах" писали, мол, государство гарантирует обмен этой бумажки на на ххххх граммов золота. Тогда подобные расчёты могли быть вполне корректны. Сегодня нет.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 01:12

  Anadonta написав:
По теории - экономически обоснованный курс гривны по отношению к доллару США. Но если бы все было так просто...


Да в том то и проблема, что я знаю теорию... И она гласит, что для таких целей использует соотношение М2/ЗВР. Поэтому интересно, почему только здесь используется именно агрегат М1, а не М2, может есть какое-то ноу-хау применительно к конкретному случаю.
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starsn
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 01:48

Всегда считалось от М2.

От м1 можно считать если безналичная гривна надежно вдолгую связанна от попадания на валютный рынок, например мораторий на распоряжение депозитом на "N" лет. Сомневаюсь, что такая перспектива порадует деполюдей :) а при шухере м2 быстро подпитает м1 и статистика марта тому подтверждение.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 02:03

  starsn написав:Поэтому интересно, почему только здесь используется именно агрегат М1, а не М2


Насколько понимаю, М2 используется для оценки верхней границы курса (куда курс улетит при шухере). М1 для оценки оптимального значения курса когда всё тихо и спокойно.

По данным на март:
М1/ЗВР = 30.58
М2/ЗВР = 60.75

По данным на февраль было:
М1/ЗВР = 28.47
М2/ЗВР = 54.50
Амвросий
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