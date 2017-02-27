Додано: Пон 04 тра, 2020 21:32

Serg-ik написав: orest написав: Не треба вважати, що якщо за експорт офшорні експортери повертають валюту за 90-180 днів, то і за імпорт можна з таким же відтермінуванням платити. Не треба вважати, що якщо за експорт офшорні експортери повертають валюту за 90-180 днів, то і за імпорт можна з таким же відтермінуванням платити.

Вірно, не треба вважати про 90-180 днів для експортерів, бо давно вже 360 Вірно, не треба вважати про 90-180 днів для експортерів, бо давно вже 360

Так, з лютого 2019 року, якщо не помиляюся, тільки після 360 днів податкова-прокуратура-сбу зацікавиться... Але це не означає, що всі повертають через 360 днів. Більшість експортерів стараються повертати як найшвидше, адже це їх оборотні кошти. Про 90 днів написав тому, що більшість мереж супермаркетів в Європі старається платити в 60-90 днів, а ще якщо є посередник-дистриб, це додасть ще 14-30 днів. Тому і виходить не рідко термін в 75-90-120 днів. Але, повторюсь, якщо це звичайний експортер а не схематозний монополіст-офшорник, то кошти можуть повертатися і за 30 і швидше днів...Що до імпорту, то ще в 2015-16 його можна було отримати тільки по передоплаті. Зараз можна домовитися про 30 днів чи комбіновано. Може монстри і можуть домовитися про більше трохи.П.С. важливіше інше. Продажний і малоінформативний КМІС видав результати дослідження, навіть згідно якого "Слуги" і чинний президент втратили більше половини голосів за рік. Це не сигнал - це гудок океанічного контейнеровоза. Такими темпами до виборів восени можна розгубити все... Треба виправляти ситуацію для електорату. Ні інфляція ні девальвація не є в переліку "морквинок"...