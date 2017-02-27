buratinyo написав:Это лучшее время для непопулярных решений.
А что им мешает сделать ход конём ? Огласить на весь мир отбеливание капиталов ? Если ты обладаешь наличным долларом, неси его в банк, если он прозрачного происхождения, то с радостью берём и после денежной реформы выдаём новые ДЗ, или оставляем их в безналичном виде. А если нет возможности доказать, то в топку. Собственно по моему мироощущению 90% мировой долларовой наличной массы вне США это грязные деньги. И овцы целы и волки сыты, доверие к доллару среди добропорядочных только усилится, а остальные вздохнут и ещё наворуют. Кстати это подстегнёт экономику, когда эти грязные бумажки начнут быстро тратить, что бы не пропадать добру. А может даже и раздавать бедным, для конвертации финансовых капиталов в имиджевые )
Оберти в квітні, як і кожного року, після березня впали. Та якщо попередні два роки втрати були невеликими, то цього року вону величезні і досягли 35,46%. Банки припинили підіймати валютну позу, та карантин погіршив бізнесову активність. А ось місячний середньозважений курс таки виріс на підскоці поточного ще в березні, бо не дуже поспішав робити "крок назад", тому що попав в канал веснянно-літнього комфорту останніх трьох років.
ОТАКОЇ! Середньомісячна більша за середньорічну зважену на кінець квітня 25,709094 грн./дол. аж на 1,49(1,14) грн. Підросли
Маємо таке - хто продавав в квітні дорожче 27,195812 грн./дол., чи навпаки купував дешевше, - ті у виграші.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.