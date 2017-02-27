Додано: Вів 05 тра, 2020 10:14

buratinyo написав: Это лучшее время для непопулярных решений.

Это лучшее время для непопулярных решений.

А что им мешает сделать ход конём ? Огласить на весь мир отбеливание капиталов ? Если ты обладаешь наличным долларом, неси его в банк, если он прозрачного происхождения, то с радостью берём и после денежной реформы выдаём новые ДЗ, или оставляем их в безналичном виде. А если нет возможности доказать, то в топку. Собственно по моему мироощущению 90% мировой долларовой наличной массы вне США это грязные деньги. И овцы целы и волки сыты, доверие к доллару среди добропорядочных только усилится, а остальные вздохнут и ещё наворуют.Кстати это подстегнёт экономику, когда эти грязные бумажки начнут быстро тратить, что бы не пропадать добру. А может даже и раздавать бедным, для конвертации финансовых капиталов в имиджевые )