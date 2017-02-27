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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5318531953205321>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 298
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
7%
22
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
37
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
64
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:46

Утренние курсы, 9-35:

Харьков 27.02 - 27.07,
диапазон цен наличного доллара, покупка - продажа: 26.95/27.02 - 27.07/27.10 (ПОВ, опт)

Сумы 26.95/27.00 - 27.10
Полтава 27.00 - 27.10

Вчера утром: Харьков 27.10 - 27.14, Сумы 27.05 - 27.15, Полтава 27.10 - 27.16
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:01

  buratinyo написав:А таких купюр стало уж очень и очень много. Даже у нищих украинцев они есть.


уже бы киданули если бы могли
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:01

  buratinyo написав:А таких купюр стало уж очень и очень много. Даже у нищих украинцев они есть.


основа США это вера в доляр
пока весь мир доверяет доляру - не будируйте эту тему

оставайтесь в гривне, в руфлях, евро
мне больше достанется доляров
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 05 тра, 2020 10:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:03

  greenozon написав:
  ricardo написав:
  buratinyo написав:Как бы с долларом такая фигня не произошла.


Як би гривню не деномінували.


ще рано, в Ірані забрали 3 нулі із купюр, а в нас ще тисячки рідкісна купюра, яку ні один термінал не приймає :)


4 нулі іранці прибрали.

У мене термінал ПБ вже їв тисячні купюри 2 тижні тому.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:14

  buratinyo написав:Это лучшее время для непопулярных решений.

А что им мешает сделать ход конём ? Огласить на весь мир отбеливание капиталов ? Если ты обладаешь наличным долларом, неси его в банк, если он прозрачного происхождения, то с радостью берём и после денежной реформы выдаём новые ДЗ, или оставляем их в безналичном виде. А если нет возможности доказать, то в топку. Собственно по моему мироощущению 90% мировой долларовой наличной массы вне США это грязные деньги. И овцы целы и волки сыты, доверие к доллару среди добропорядочных только усилится, а остальные вздохнут и ещё наворуют.
Кстати это подстегнёт экономику, когда эти грязные бумажки начнут быстро тратить, что бы не пропадать добру. А может даже и раздавать бедным, для конвертации финансовых капиталов в имиджевые )
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:28

  SILVER_UA написав:
  greenozon написав:ще рано, в Ірані забрали 3 нулі із купюр, а в нас ще тисячки рідкісна купюра, яку ні один термінал не приймає :)

ты счесал как минимум дважды в таком коротком изречении
убрали 4 нолика
терминалы Привата принимают новые купюры номиналом 1000


тоді два варіанти
1) ТСО бреше на головному екрані, коли пише, що максимальна купюра що приймається - 500 грн
2) усі спроби що я робив - були невдалі (випльовував назад)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:36

"Укрнафта" за перший квартал року отримала 850 мільйонів чистого збитку
https://news.finance.ua/ua/news/-/47015 ... ogo-zbytku
Аэропорт "Киев" заявил о риске банкротства: просит у властей десятки миллионов на зарплаты
https://ubr.ua/market/transport/aeropor ... n_get_more
В Украине начинается свободное падение экономики
https://курс.ком.юа/novost/175975-v-ukr ... -akonomiki

К этому добавлю растущая политическая нестабильность, сейчас любая оппозиция растет как грибы после дождя на фоне разряенных масс
Востаннє редагувалось Grand Touring в Вів 05 тра, 2020 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:39

  buratinyo написав:Как бы с долларом такая фигня не произошла.

В этом контексте лучше серебро покупать, литий, ниобий, медь. А золото уже на пике, рискованно.


шо ты тему гнилую ковыряешь
давай пропей уже все свои баксы, только не ной
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 05 тра, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:40

Середньомісячна-зважена


Вітаюсь со всіма!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра :!: , як то публікує НБУ ось тут -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.03.2018 3977,20 26,293736 -0,798595
01.04.2018 3925,95 26,134384 -0,159351
01.05.2018 3888,77 26,167889 0,033505
01.06.2018 3454,98 26,231751 0,063862
01.07.2018 4383,40 26,439794 0,208043
01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2019 6953,16 27,195812 0,751550

Оберти в квітні, як і кожного року, після березня впали. Та якщо попередні два роки втрати були невеликими, то цього року вону величезні і досягли 35,46%. Банки припинили підіймати валютну позу, та карантин погіршив бізнесову активність. А ось місячний середньозважений курс таки виріс на підскоці поточного ще в березні, бо не дуже поспішав робити "крок назад", тому що попав в канал веснянно-літнього комфорту останніх трьох років.

ОТАКОЇ! Середньомісячна більша за середньорічну зважену на кінець квітня 25,709094 грн./дол. аж на 1,49(1,14) грн. Підросли

Маємо таке - хто продавав в квітні дорожче 27,195812 грн./дол., чи навпаки купував дешевше, - ті у виграші. :!:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:45

В Украине стало на 1,7 тысяч меньше ФОПов в апреле
https://ukranews.com/news/699974-kolich ... os-na-1700
Grand Touring
 
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