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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
доброе утро, что друзья, когда бакс начнет расти ? после 11-12 мая? или к пятнице? какие мисли?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вчера товарищ далекий от экономики задал вопрос, на какой срок вот это вот все, кризис в Украине падение производства и тд? на это вопрос наверно никто не сможет ответить в мире выход из рецессии займет 2 года... а у нас 5?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:01
судя по тому что НБУ - больное сотворение (это чудо должно было первым бить в набат когда мультипликатор расходов ужался до 0 в карантин) - от него возможно ожидать что угодно. Может быть будет "таргетировать инфляцию" когда 70% компаний будут банкротами, может понести в другую сторону, в 90е.
Еще есть вариант, что это была политическая диверсия от НБУ - тогда делал все правильно, рейтинг власти рухнуло и летит домкратом вниз,
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:10
экспортноориентированная экономика с очень слабым внутренним рынком, у нас начнется восстановление после запада + 1-2 года.
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:16
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:17
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