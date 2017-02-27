RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5318531953205321

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 298
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
7%
22
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
37
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
64
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

доброе утро, что друзья, когда бакс начнет расти ? после 11-12 мая? или к пятнице? какие мисли?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5474
З нами з: 18.04.08
Подякував: 326 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вчера товарищ далекий от экономики задал вопрос, на какой срок вот это вот все, кризис в Украине падение производства и тд? на это вопрос наверно никто не сможет ответить в мире выход из рецессии займет 2 года... а у нас 5?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5474
З нами з: 18.04.08
Подякував: 326 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:01

  kharkov_val написав:доброе утро, что друзья, когда бакс начнет расти ? после 11-12 мая? или к пятнице? какие мисли?

судя по тому что НБУ - больное сотворение (это чудо должно было первым бить в набат когда мультипликатор расходов ужался до 0 в карантин) - от него возможно ожидать что угодно. Может быть будет "таргетировать инфляцию" когда 70% компаний будут банкротами, может понести в другую сторону, в 90е.
Еще есть вариант, что это была политическая диверсия от НБУ - тогда делал все правильно, рейтинг власти рухнуло и летит домкратом вниз,
Grand Touring
 
Повідомлень: 236
З нами з: 23.03.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:10

  kharkov_val написав:вчера товарищ далекий от экономики задал вопрос, на какой срок вот это вот все, кризис в Украине падение производства и тд? на это вопрос наверно никто не сможет ответить в мире выход из рецессии займет 2 года... а у нас 5?
экспортноориентированная экономика с очень слабым внутренним рынком, у нас начнется восстановление после запада + 1-2 года.
Grand Touring
 
Повідомлень: 236
З нами з: 23.03.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:16

  kharkov_val написав:доброе утро, что друзья, когда бакс начнет расти ? после 11-12 мая? или к пятнице? какие мисли?

какой может быть рост при дефляционном коллапсе?
dima_beleb
 
Повідомлень: 566
З нами з: 11.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:17

  kharkov_val написав:вчера товарищ далекий от экономики задал вопрос, на какой срок вот это вот все, кризис в Украине падение производства и тд? на это вопрос наверно никто не сможет ответить в мире выход из рецессии займет 2 года... а у нас 5?

до 2025 года точняк.
dima_beleb
 
Повідомлень: 566
З нами з: 11.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5318531953205321
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dima_beleb, ЛАД і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1830, 1831, 1832
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18312 2266295
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 10:09
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6932 1551771
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2020 13:03
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84401
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.