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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:32
Недавно услышал такую тему
На 6:40
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Igor3777
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:47
Igor3777
Нарид не против. А если бы ещё с этих биткоинов платили мзду Ахметке, а не с нашего кармана, так вообще огонь.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:49
p_vovk74 написав: Alex2006 написав: kharkov_val написав:edvardd
НБУ его и вверх держит
Каким это образом?) Выкупая баксы с рынка?))
Дык а сколько того бакса надо выкупать с этой целью на таком тонком рынке? 20 лямов, как видите, вполне хватает. Надо было бы 50 выкупать - думаю, выкупал бы и их.Главное, чтобы на межбанке не завелись "некие личности"
, которые продавая друг другу штуку баксов по кругу, валили курс каждые послеобеда.
Когда будет серьезный загон, заведутся, куда ж без них.
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ОлегВМ
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:54
alex_dvornichenko написав: buratinyo написав:
Это лучшее время для непопулярных решений.
А что им мешает сделать ход конём ? Огласить на весь мир отбеливание капиталов ? Если ты обладаешь наличным долларом, неси его в банк, если он прозрачного происхождения, то с радостью берём и после денежной реформы выдаём новые ДЗ, или оставляем их в безналичном виде. А если нет возможности доказать, то в топку. Собственно по моему мироощущению 90% мировой долларовой наличной массы вне США это грязные деньги. И овцы целы и волки сыты, доверие к доллару среди добропорядочных только усилится, а остальные вздохнут и ещё наворуют.
Кстати это подстегнёт экономику, когда эти грязные бумажки начнут быстро тратить, что бы не пропадать добру. А может даже и раздавать бедным, для конвертации финансовых капиталов в имиджевые )
Воот, уже интересные и трезвые мысли озвучил человек. Естественно при таком сценарии выход из ОВГЗ только ускорится, так как в мире появится много активов, которые будут иметь доходность в долларах на порядок выше, чем наши ОВГЗ.
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buratinyo
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:09
stm написав: kharkov_val написав:
вчера товарищ далекий от экономики задал вопрос, на какой срок вот это вот все, кризис в Украине падение производства и тд? на это вопрос наверно никто не сможет ответить в мире выход из рецессии займет 2 года... а у нас 5?
У нас столько же, т.к. экономика идёт паровозиком. Сама она настолько не развита, что и падает не так и восстановление быстрее. Причем без МВФ как бы вообще не агонь, а они требуют прозрачности рынка электроэнергии и газовой области где и сосредоточена экономика. Посмотрим, что да как...
У нас экономика сосредоточена на сельском хозяйстве. В этой связи потребление электроэнергии уже не то, мягко говоря. Промышленные города превратились в большие рынки (это я по Харькову и Киеву сужу), на которых торговля все больше и больше скатывается в сегмент бытовых розничных потребителей, у которых с зарплатами априори напряженка.
Рынки сами по себе всегда прозрачны и открыты. Поэтом для МВФ эта тема не представляет интереса. Его может интересовать только доходность государственных компаний, из прибыли которых МВФ будет получать свои выданные кредиты плюс проценты либо активы этих компаний. Земля в Украине актив, который очень интересен МВФ.
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buratinyo
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:20
buratinyo написав: stm написав: kharkov_val написав:
вчера товарищ далекий от экономики задал вопрос, на какой срок вот это вот все, кризис в Украине падение производства и тд? на это вопрос наверно никто не сможет ответить в мире выход из рецессии займет 2 года... а у нас 5?
У нас столько же, т.к. экономика идёт паровозиком. Сама она настолько не развита, что и падает не так и восстановление быстрее. Причем без МВФ как бы вообще не агонь, а они требуют прозрачности рынка электроэнергии и газовой области где и сосредоточена экономика. Посмотрим, что да как...
У нас экономика сосредоточена на сельском хозяйстве. В этой связи потребление электроэнергии уже не то, мягко говоря. Промышленные города превратились в большие рынки (это я по Харькову и Киеву сужу), на которых торговля все больше и больше скатывается в сегмент бытовых розничных потребителей, у которых с зарплатами априори напряженка.
Рынки сами по себе всегда прозрачны и открыты. Поэтом для МВФ эта тема не представляет интереса. Его может интересовать только доходность государственных компаний, из прибыли которых МВФ будет получать свои выданные кредиты плюс проценты либо активы этих компаний. Земля в Украине актив, который очень интересен МВФ.
Это Вы озвучили мнение нашего не лучшего соседа, но ладно. На сайте МВФ прозрачно вывешено что надо делать для следующего, правда ещё допандемического транша. Там много листов на английском краткая суть которых закрыть/продать всё гос.объекты энергетического, газового, угольного сектора и привести его в полное и прозрачное действие с нормами ЕС, то что вечно убыточное - должно закрыться или поменять собственника. Кстати, агросектор у нас не основной в ВВП 20% где-то, он большой и точка.
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stm
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