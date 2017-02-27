RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5325532653275328>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 299
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
8%
23
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
37
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:53

Ну что, перетнемо 27? 27.05 в банке.Где все заганялы в бакс? Сижу по прежнему на мешках.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............05.05.2020..............06.05.2020
дата розрахунку...............04.05.2020..............05.05.2020
Євро.................................29,5078....................29,2691
Долар США......................26,9749....................26,9774
После полудня курс не изменился.
Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия, отыграв вечерний прыжок Рыжика с крыши и сохранив вчерашний узкий спред. После утреннего кофе расширили спред до 3 копеек, опустив биды на полкопейки. Около 11 опустили на полкопейки офера. Больше движений не было.
После 12 приподнялись на копейку и ушли на обед. После затянувшегося на 2.5 часа обеда опустились на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 26.9650 - 26.9900. Закончили сессию на том же уровне, на котором и начали. Относительно вчерашнего закрытия выросли на 3.5 копейки.
Беспросветная скука, даже временные рамки относительно активных торгов определить не представляется возможным. Похоже, бизнес решил усугубить карантин традиционными межпраздничными каникулами.

Этот день в истории:
2019 - 26.4805 (-7) +49
2018 - 26.3055 (0*) +67

2017 - 26.5093 (+2)
2016 - 25.1230 (-7)
*Стабильность 2018 года объясняется рабочей субботой 5 мая. Официальный курс назначался, но не менялся.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4874
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2545 раз.
Подякували: 6089 раз.
 
Профіль
8
5
10
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:06

  somilitark написав:Люди добрые,а что там с размещениями ОВГЗ?
По вторникам же плановые размещения? Был анонс аукциона? Подскажите?

У Вас в последнее время преобладает пессимизм, на фоне которого возникают трения с некоторыми форумчанами, что явно отвлекает от цели этой ветки :(

А аукцион по гривневым ОВГЗ сегодня состоялся и в бюджет привлекли на 91 день 10 016 885 710,00 грн. по ставке 11,24%:
https://www.mof.gov.ua/uk/borgova-politika
Igneus
 
Повідомлень: 536
З нами з: 29.08.18
Подякував: 214 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:12

  Igneus написав:
  somilitark написав:Люди добрые,а что там с размещениями ОВГЗ?
По вторникам же плановые размещения? Был анонс аукциона? Подскажите?

У Вас в последнее время преобладает пессимизм, на фоне которого возникают трения с некоторыми форумчанами, что явно отвлекает от цели этой ветки :(

А аукцион по гривневым ОВГЗ сегодня состоялся и в бюджет привлекли на 91 день 10 016 885 710,00 грн. по ставке 11,24%:
https://www.mof.gov.ua/uk/borgova-politika


это может быть эмиссия гривны.

Что там нерезы завтра будут делать? Они могут создать шухер для население которое владеет 130млрд долларов
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 22.12.16
Подякував: 187 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:13

15-55:
Харьков 27.06 - 27.08 (утром 27.02 - 27.07),
диапазон цен наличного доллара: 27.02/27.06 - 27.08/27.10 (ПОВ, опт)

Сумы 26.95 - 27.10 (27.00 - 27.10)
Полтава 27.02 - 27.10 (27.00 - 27.10)

Утром курс покупки наличного доллара в Харькове пытался снизится ниже 27 грн./долл. Перед открытием межбанка курс покупки у некоторых ПОВ был - 26.95 гривен за доллар, но не долго.
В дальнейшем курс скорректировался вверх. На текущий момент ряд ПОВ торгуют с узким спредом в 2 коп. (27.06 - 27.08). В Сумах покупка упала ниже 27 грн. за доллар. Есть предположение, что к вечеру или завтра утром курс покупки в Сумах сравняется с полтавским ))
Patrick
 
Повідомлень: 743
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:45

Сумы, аукцион (16-38), появился bid 27.00
Patrick
 
Повідомлень: 743
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:48

Киев вечерний
Доллар 26,95/27,03
Евро 29,08/29,17
Electron
 
Повідомлень: 276
З нами з: 01.04.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:08

  proftpd66 написав:Зображення


https://youtu.be/TzKwOLdoLgo?t=2583

ВВП, бюджет, курс: что происходит с экономикой на карантине?

Еженедельный обзор от главного экономиста Ukraine Economic Outlook Михаила Кухара за 28 апреля.


это правда? Эксперты ответят?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 22.12.16
Подякував: 187 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:08

  Igneus написав:
А аукцион по гривневым ОВГЗ сегодня состоялся и в бюджет привлекли на 91 день 10 016 885 710,00 грн. по ставке 11,24%:
https://www.mof.gov.ua/uk/borgova-politika


Спасибо,трений нет,рабочие ситуации в рамках правил форума.

Так что нормальный такой треш для гривны начался,10 ярдов еженедельно со станка,выходит минимум 40 за месяц май,43 подкинул НБУ в прошлом месяце,плюс ещё 6 ухватили в конце апреля,итого почти 50 ярдов "помощи" за апрель.
Может в этом 40 хватит???

Станок заработал и нефть поскакала наверх,пора уже с экранов желать здоровья не только людям,но и гривне(((
Пазлы сложились уже по-моему даже первоклассников,но только не ясно чего ждать дипломнетам\Алексам,они ещё ждут новые шоу с экранов,под патронатом одного грузинского свадебного генерала,петросяна и Карлсона по-совместительству(((

п.с. благодарности не нажимаются,не срабатывают,так что спасибо только на словах.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 05 тра, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11245
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2585 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:14

  Igneus написав:
  somilitark написав:Люди добрые,а что там с размещениями ОВГЗ?
По вторникам же плановые размещения? Был анонс аукциона? Подскажите?

У Вас в последнее время преобладает пессимизм, на фоне которого возникают трения с некоторыми форумчанами, что явно отвлекает от цели этой ветки :(

А аукцион по гривневым ОВГЗ сегодня состоялся и в бюджет привлекли на 91 день 10 016 885 710,00 грн. по ставке 11,24%:
https://www.mof.gov.ua/uk/borgova-politika

А завтра погашение ОВГЗ на 9 351 974 537,50 грн.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 19.09.10
Подякував: 597 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5325532653275328>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1833, 1834, 1835
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18340 2267322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 16:36
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6933 1551911
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 13:21
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84418
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85397)
05.05.2020 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.