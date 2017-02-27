|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 тра, 2020 14:53
Ну что, перетнемо 27? 27.05 в банке.Где все заганялы в бакс? Сижу по прежнему на мешках.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:02
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............05.05.2020..............06.05.2020
дата розрахунку...............04.05.2020..............05.05.2020
Євро.................................29,5078....................29,2691
Долар США......................26,9749....................26,9774
После полудня курс не изменился.
Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия, отыграв вечерний прыжок Рыжика с крыши и сохранив вчерашний узкий спред. После утреннего кофе расширили спред до 3 копеек, опустив биды на полкопейки. Около 11 опустили на полкопейки офера. Больше движений не было.
После 12 приподнялись на копейку и ушли на обед. После затянувшегося на 2.5 часа обеда опустились на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 26.9650 - 26.9900. Закончили сессию на том же уровне, на котором и начали. Относительно вчерашнего закрытия выросли на 3.5 копейки.
Беспросветная скука, даже временные рамки относительно активных торгов определить не представляется возможным. Похоже, бизнес решил усугубить карантин традиционными межпраздничными каникулами.
Этот день в истории:
2019 - 26.4805 (-7) +49
2018 - 26.3055 (0*) +67
2017 - 26.5093 (+2)
2016 - 25.1230 (-7)
*Стабильность 2018 года объясняется рабочей субботой 5 мая. Официальный курс назначался, но не менялся.
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:06
У Вас в последнее время преобладает пессимизм, на фоне которого возникают трения с некоторыми форумчанами, что явно отвлекает от цели этой ветки
А аукцион по гривневым ОВГЗ сегодня состоялся и в бюджет привлекли на 91 день 10 016 885 710,00 грн. по ставке 11,24%:
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:12
это может быть эмиссия гривны.
Что там нерезы завтра будут делать? Они могут создать шухер для население которое владеет 130млрд долларов
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:13
15-55:
Харьков 27.06 - 27.08 (утром 27.02 - 27.07),
диапазон цен наличного доллара: 27.02/27.06 - 27.08/27.10 (ПОВ, опт)
Сумы 26.95 - 27.10 (27.00 - 27.10)
Полтава 27.02 - 27.10 (27.00 - 27.10)
Утром курс покупки наличного доллара в Харькове пытался снизится ниже 27 грн./долл. Перед открытием межбанка курс покупки у некоторых ПОВ был - 26.95 гривен за доллар, но не долго.
В дальнейшем курс скорректировался вверх. На текущий момент ряд ПОВ торгуют с узким спредом в 2 коп. (27.06 - 27.08). В Сумах покупка упала ниже 27 грн. за доллар. Есть предположение, что к вечеру или завтра утром курс покупки в Сумах сравняется с полтавским ))
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:08
это правда? Эксперты ответят?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:08
Спасибо,трений нет,рабочие ситуации в рамках правил форума.
Так что нормальный такой треш для гривны начался,10 ярдов еженедельно со станка,выходит минимум 40 за месяц май,43 подкинул НБУ в прошлом месяце,плюс ещё 6 ухватили в конце апреля,итого почти 50 ярдов "помощи" за апрель.
Может в этом 40 хватит???
Станок заработал и нефть поскакала наверх,пора уже с экранов желать здоровья не только людям,но и гривне(((
Пазлы сложились уже по-моему даже первоклассников,но только не ясно чего ждать дипломнетам\Алексам,они ещё ждут новые шоу с экранов,под патронатом одного грузинского свадебного генерала,петросяна и Карлсона по-совместительству(((
п.с. благодарности не нажимаются,не срабатывают,так что спасибо только на словах.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 05 тра, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:14
А завтра погашение ОВГЗ на 9 351 974 537,50 грн.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|