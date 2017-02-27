Додано: Вів 05 тра, 2020 14:53

Ну что, перетнемо 27? 27.05 в банке.Где все заганялы в бакс? Сижу по прежнему на мешках.

"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк