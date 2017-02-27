Если хоть часть захочет на выход,то будет очень больно. Межбанк же обмелел,очень тонкий рынок,по теории 300 лямов у.е. он хоть бы за месяц переварил без курсовых скачков. Это всё в гривне? Или есть часть в валюте? Тучи сгущаются короче(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Если хоть часть захочет на выход,то будет очень больно. Межбанк же обмелел,очень тонкий рынок,по теории 300 лямов у.е. он хоть бы за месяц переварил без курсовых скачков. Это всё в гривне? Или есть часть в валюте? Тучи сгущаются короче(((
Спасибо,трений нет,рабочие ситуации в рамках правил форума.
Так что нормальный такой треш для гривны начался,10 ярдов еженедельно со станка,выходит минимум 40 за месяц май,43 подкинул НБУ в прошлом месяце,плюс ещё 6 ухватили в конце апреля,итого почти 50 ярдов "помощи" за апрель. Может в этом 40 хватит???
Станок заработал и нефть поскакала наверх,пора уже с экранов желать здоровья не только людям,но и гривне((( Пазлы сложились уже по-моему даже первоклассников,но только не ясно чего ждать дипломнетам\Алексам,они ещё ждут новые шоу с экранов,под патронатом одного грузинского свадебного генерала,петросяна и Карлсона по-совместительству(((
п.с. благодарности не нажимаются,не срабатывают,так что спасибо только на словах.
Це маніпуляція, так емісія є і ніхто цього не заперечує, але поки що дамбу ге відчинили. Все це поки ,що на ринку не відображається, бо гривню на ринок не пущають в розмірах емісії.
Але те що це станеться рано чи трохи п*** це факт. До речі, те що з крапочками-це слово означає , те що буде потім-пізніше.