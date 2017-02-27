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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5325532653275328

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 299
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
8%
23
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
37
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:15

  Proofy написав:Ну что, перетнемо 27? 27.05 в банке.Где все заганялы в бакс? Сижу по прежнему на мешках.

Сидiть, та не робіть зайвих рухів.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:17

  BIGor написав:
  Igneus написав:
  somilitark написав:Люди добрые,а что там с размещениями ОВГЗ?
По вторникам же плановые размещения? Был анонс аукциона? Подскажите?

У Вас в последнее время преобладает пессимизм, на фоне которого возникают трения с некоторыми форумчанами, что явно отвлекает от цели этой ветки :(

А аукцион по гривневым ОВГЗ сегодня состоялся и в бюджет привлекли на 91 день 10 016 885 710,00 грн. по ставке 11,24%:
https://www.mof.gov.ua/uk/borgova-politika

А завтра погашение ОВГЗ на 9 351 974 537,50 грн.

Если хоть часть захочет на выход,то будет очень больно. Межбанк же обмелел,очень тонкий рынок,по теории 300 лямов у.е. он хоть бы за месяц переварил без курсовых скачков.
Это всё в гривне? Или есть часть в валюте?
Тучи сгущаются короче(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:20

  somilitark написав:Если хоть часть захочет на выход,то будет очень больно. Межбанк же обмелел,очень тонкий рынок,по теории 300 лямов у.е. он хоть бы за месяц переварил без курсовых скачков.
Это всё в гривне? Или есть часть в валюте?
Тучи сгущаются короче(((

Онли гривна. http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-05-06
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:20

  somilitark написав:
  Igneus написав:
А аукцион по гривневым ОВГЗ сегодня состоялся и в бюджет привлекли на 91 день 10 016 885 710,00 грн. по ставке 11,24%:
https://www.mof.gov.ua/uk/borgova-politika


Спасибо,трений нет,рабочие ситуации в рамках правил форума.

Так что нормальный такой треш для гривны начался,10 ярдов еженедельно со станка,выходит минимум 40 за месяц май,43 подкинул НБУ в прошлом месяце,плюс ещё 6 ухватили в конце апреля,итого почти 50 ярдов "помощи" за апрель.
Может в этом 40 хватит???

Станок заработал и нефть поскакала наверх,пора уже с экранов желать здоровья не только людям,но и гривне(((
Пазлы сложились уже по-моему даже первоклассников,но только не ясно чего ждать дипломнетам\Алексам,они ещё ждут новые шоу с экранов,под патронатом одного грузинского свадебного генерала,петросяна и Карлсона по-совместительству(((

п.с. благодарности не нажимаются,не срабатывают,так что спасибо только на словах.

Це маніпуляція, так емісія є і ніхто цього не заперечує, але поки що дамбу ге відчинили.
Все це поки ,що на ринку не відображається, бо гривню на ринок не пущають в розмірах емісії.
:)
Але те що це станеться рано чи трохи п*** це факт.
До речі, те що з крапочками-це слово означає , те що буде потім-пізніше.:)
Trast
 
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