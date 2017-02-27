Trast написав: Если верить информации, которая приведена по ссылке ниже, то Польша нечто подобное провела еще в апреле, а курс злотого к доллару после падения в марте даже немного восстановился. Поэтому нужно разбираться, а как это было проведено в Польше и смотреть за злотым, чтобы понять, а уместна ли в этом случае аналогия и в каком объеме: http://www.profinance.ru/news/2020/04/3 ... dolga.html.
У злотого все ще попереду, бо тупо прямує за євро, яке вже до кінця цього року буде нижче за парітет к долару. Про що ви мувіте?
Про парітет євро з доларом вже багато років розмірковує один із форумчан на форумі сайту, який зазначено вище. Однак цього ще не сталося, адже у цьому періоді долар лише торкнувся євро на рівні 1,03 і відскочив. При цьому, на мою думку, пан Трамп не для того вимагає повернення національних виробників із Китаю до США, щоб на міцному доларі довести їх до банкрутства і поширити приклад Детройту на всю територію США.[/quote]
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Ви не розумієте-а мені не зручно писати довгий текст з телефону. Все це робиться, якщо дуже коротко, щоб США ще більш стала Гегемоном, звання якого вона вже почала втрачати. Буде якось так- саме дороге, що є у світі вироблено в США, тому долар чекають гарніщі часи ніж євро. Євро помирає разом з ЕС.
Proofy написав:Ну что, перетнемо 27? 27.05 в банке.Где все заганялы в бакс? Сижу по прежнему на мешках.
Сидiть, та не робіть зайвих рухів.
Залежить виключно від планів. Наприклад, людина хоче скористатись можливістю вивести звідси весь або частку від ліміту. Який сенс йому чекати ще 15-20 копійок просадки та калькулювати віртуальний прибуток від ощадного рахунку, якщо є ризик не встигнути відкупити і втратити за один день 50-100 копійок? Тим більше, що ніхто не може спрогнозувати розвиток подій хоча би на 2-3 місяці. Чи не краще, в такому разі, купувати тут і зараз і крок за кроком наближатися до мети?
Вибачайте, не знаю, хто це такий Гаврилішин, але прочитав і? Він же каже теж саме, що і я. Ви уважно почитайте до чого призводить перший пункт з вашого ж посилання. І взагалі афера світова з короновірусом для того і розміркована, що завдяки деглобалізації зменшити популяцію і їх пріоритети, тобто зустрічай радянську дійсність в світовому масштабі. 2 башти близнюки в США , потім щось теж саме у Ердогана, а зараз світовий карантин-це все одна і та д стратегія .
За підсумками січня-квітня 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 33 млрд грн, що відповідає показникам бюджету.
Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на данні Державної казначейської служби.
За січень-квітень 2020 року соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень. Так, за оперативними даними Державної казначейської служби, видатки за загальним фондом державного бюджету за 4 місяці 2020 року становили 308,9 млрд грн, або 87,5% від розпису звітного періоду.
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2020 року становили 108 млрд грн, або 84,1% від запланованих на цей період.
Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 73,8 млрд грн (97% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 41,3 млрд грн (1,2 млрд дол. США та 0,3 млрд євро). Із зовнішніх джерел залучено 34,2 млрд грн (66% від плану), зокрема 33,9 млрд грн шляхом розміщення 10-річних євробондів на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних.
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2020 року склали близько 71,3 млрд грн (81,8% плану), платежі з обслуговування – 41,1 млрд грн (94,2% плану).
Trast написав:Ви не розумієте-а мені не зручно писати довгий текст з телефону. Все це робиться, якщо дуже коротко, щоб США ще більш стала Гегемоном, звання якого вона вже почала втрачати.
Вибачайте, не знаю, хто це такий Гаврилішин, але прочитав і? Він же каже теж саме, що і я. Ви уважно почитайте до чого призводить перший пункт з вашого ж посилання. І взагалі афера світова з короновірусом для того і розміркована, що завдяки деглобалізації зменшити популяцію і їх пріоритети, тобто зустрічай радянську дійсність в світовому масштабі. 2 башти близнюки в США , потім щось теж саме у Ердогана, а зараз світовий карантин-це все одна і та д стратегія .
Боже ! Какой Умище ! Гений !...АНАЛИТИКИ
Дай Господь ,еще раз прочитать . .....с мобильного
Trast написав: Вибачайте, не знаю, хто це такий Гаврилішин, але прочитав і? Він же каже теж саме, що і я. Ви уважно почитайте до чого призводить перший пункт з вашого ж посилання. І взагалі афера світова з короновірусом для того і розміркована, що завдяки деглобалізації зменшити популяцію і їх пріоритети, тобто зустрічай радянську дійсність в світовому масштабі. 2 башти близнюки в США , потім щось теж саме у Ердогана, а зараз світовий карантин-це все одна і та д стратегія .
Боже ! Какой Умище ! Гений !...АНАЛИТИКИ
Дай Господь ,еще раз прочитать . .....с мобильного
Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній. Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали? Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.