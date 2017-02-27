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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5327532853295330

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 300
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
8%
23
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
37
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:41

  Trast написав:
  холява написав:
  Trast написав:
Вибачайте, не знаю, хто це такий Гаврилішин, але прочитав і?
Він же каже теж саме, що і я.
Ви уважно почитайте до чого призводить перший пункт з вашого ж посилання.
І взагалі афера світова з короновірусом для того і розміркована, що завдяки деглобалізації зменшити популяцію і їх пріоритети, тобто зустрічай радянську дійсність в світовому масштабі.
2 башти близнюки в США , потім щось теж саме у Ердогана, а зараз світовий карантин-це все одна і та д стратегія .



Боже !
Какой Умище !
Гений !...АНАЛИТИКИ

Дай Господь ,еще раз прочитать .
.....с мобильного

Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній.
Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали?
Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.



Я обожаю генетику .

Очень , невероятно точная наука , как и математика ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:51

  холява написав:
  Trast написав:
Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній.
Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали?
Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.



Я обожаю генетику .

Очень , невероятно точная наука , как и математика ....

Математика точніша, бо на її базі і базується генетика, тобто без першої неможливо прорахувати генетіку.
Заходьте як завжди в п'ятницю, вам в цей час буде зручніше це зрозуміти.:)
До речі як обожнювач генетики зможете розповісти всім генетичний код ковіда 19 і його генетичні відмінності від ковіду 2. :)
Бажаю успіхів.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06

  Trast написав:
  холява написав:
  Trast написав:
Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній.
Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали?
Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.



Я обожаю генетику .

Очень , невероятно точная наука , как и математика ....

Математика точніша, бо на її базі і базується генетика, тобто без першої неможливо прорахувати генетіку.
Заходьте як завжди в п'ятницю, вам в цей час буде зручніше це зрозуміти.:)
До речі як обожнювач генетики зможете розповісти всім генетичний код ковіда 19 і його генетичні відмінності від ковіду 2. :)
Бажаю успіхів.


Что Вы говорите ?
Так Вы разгадали генетический код КОВИД _19 ?

это я про генетику .....

На этом ,беседу считаю ,завершенной .
холява
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  #<1 ... 5327532853295330
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