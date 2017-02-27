Trast написав: Вибачайте, не знаю, хто це такий Гаврилішин, але прочитав і? Він же каже теж саме, що і я. Ви уважно почитайте до чого призводить перший пункт з вашого ж посилання. І взагалі афера світова з короновірусом для того і розміркована, що завдяки деглобалізації зменшити популяцію і їх пріоритети, тобто зустрічай радянську дійсність в світовому масштабі. 2 башти близнюки в США , потім щось теж саме у Ердогана, а зараз світовий карантин-це все одна і та д стратегія .
Боже ! Какой Умище ! Гений !...АНАЛИТИКИ
Дай Господь ,еще раз прочитать . .....с мобильного
Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній. Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали? Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.
Я обожаю генетику .
Очень , невероятно точная наука , как и математика ....
Trast написав: Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній. Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали? Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.
Я обожаю генетику .
Очень , невероятно точная наука , как и математика ....
Математика точніша, бо на її базі і базується генетика, тобто без першої неможливо прорахувати генетіку. Заходьте як завжди в п'ятницю, вам в цей час буде зручніше це зрозуміти. До речі як обожнювач генетики зможете розповісти всім генетичний код ковіда 19 і його генетичні відмінності від ковіду 2. Бажаю успіхів.
Trast написав: Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній. Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали? Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.
Я обожаю генетику .
Очень , невероятно точная наука , как и математика ....
Математика точніша, бо на її базі і базується генетика, тобто без першої неможливо прорахувати генетіку. Заходьте як завжди в п'ятницю, вам в цей час буде зручніше це зрозуміти. До речі як обожнювач генетики зможете розповісти всім генетичний код ковіда 19 і його генетичні відмінності від ковіду 2. Бажаю успіхів.
Что Вы говорите ? Так Вы разгадали генетический код КОВИД _19 ?